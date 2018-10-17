Elektrik Kesintisi 20 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.12.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 20 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
20 Aralık 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAĞIZOĞLU MEVKİ, CÜCÜK, ÇAMKÖY, UZUNLAR
ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 15:01 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞEHİT CEMALETTİN, İSTİNYE, ALTINPARK
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
SOLFASOL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BEŞİKKAYA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BATTALGAZİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ÖRNEK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ULUBEY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAYAŞ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BAŞBEREKET, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP.
ŞEBEKE ARIZASI
DEREKIŞLA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 12:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
BÜYÜKBAYAT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BATÇA, TAŞHANLAR, DERE, GEYİKPINARI, KURTKOVAN, MENÇELER, MİKAİL, AKŞAMOLDUMU
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DAĞŞEYHLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BEŞEVLER
ŞEBEKE ARIZASI
MEŞELER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 11:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
KAYABAŞI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP.
ARAL, KASTAMONU, BAKAR, BAŞBUĞ, SABIR, GÜN IŞIĞI, AŞİYAN, NARLI DERE, ITR-I, ASYA, KUYUMCU PINARI, MERMER DİREK, 6012, MUSTAFA CEMİLOĞLU, MERİÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜN SAZAK, ESTERGON, HASAN POLATKAN, BAHÇE, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, KÖPRÜLÜ, GÜLŞAH, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BARDAKOĞLU, KIZAMIKLI, PRF.DR.METİN SÖZEN, YAVUZ SELİM, ALTINEVLER, ŞHT.CELAL YAVUZ, ALTAY 1, BAHÇEBAŞI 4, BARBAROS 1, BEREKET, CANDAN, CENUNİ 2, ÇINAR ALTI, ÇINARALTI 3, ÇINARALTI 1, ÇINARALTI 4, EVLİYA ÇELEBİ, HASTANE, İBNİ SİNA, İLYAS ATLI, İMAMI GAZALİ, İSTİKLAL, KAFKAS, KANARYA, KARTAL, 5515, 5520, 6020, MEVLANA, RAHMET, SOKULLU, SÜLÜN, ŞEYH ŞAMİL, TOMURCUK, TUĞBA, 5501, 6062, SEMA, KERKÜK, EYÜP EL ENSARİ, MUSUL, 6018, İPEK YOLU, UYSAL, CENUNİ, KALEARKI, BAHÇEBAŞI, CENGİZ KIRAL, ORTAYOL, BAHÇEBAŞI 3, 5517, 5518, 5531, 5529, 6009, YUSUF TÜLEK, ŞEYH ŞABANİ VELİ, 5521, 6026, 6031, PR DR AYHAN SONGAR, MUSTAFA YILMAZ, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, İKBAL, MENDERES, BİRLLİK, KARAAĞAÇLI, BAHÇEBAŞI 6, 5514, 5522, 5516, 7572, HASAN POLATKAN 1
HASAN CELAL GÜZEL, ATAGAZİKENT K.Y.K., 3288, 3413, 3414, BEDİR, ELMALI, YAZIR, SERVİ, ATLAS, VEFA, 3423
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
1235, LİZBON, 1284/1, 1286/1, 1256, 1288/1, 1322, 1333
ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DODURGA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AYRANCI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ALACAATLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.
MUSTAFA KEMAL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SAĞLIK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
SEYRANBAĞLARI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734
1010, AĞILCIK, TUĞLA, İKİPINAR, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, MUTLUKÖY, YENİ KARAKÖY, TORAMAN, YUVA, CUMHURİYET_1, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, ATATÜRK.., HACI BAYRAM VELİ_1, YEŞİLIRMAK, 108, SİRKELİ YEŞİLOVA, BİNALİ YILDIRIM_1, TORAMAN., YEŞİLVADİ SİTESİ, 1, YEŞİLYURT MAH, 79, ULUBATLI HASAN_1, 65, ABADAN, KARAKÖY, KARŞIYAKA, YEŞİLYURT_1
1041, 1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, ÇALSEKİ, LEZGİ, GÜZELYURT BAĞLUM, SARIBEYLER, MEMLİK, AĞILCIK, MENEKŞE, KIZILCA, ÖZLÜCE, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, FİDAN, KOSOVA_2, FARABİ, GENÇ OSMAN, ADNAN MENDERES, AY_1, CUMHURİYET_1, EYÜP SULTAN, GÜVERCİN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KARAHANLI, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUMRULU, MUSUL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OBA_1, PEYAMİ SAFA, TAŞKENT_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, YENİ ASIR, YILDIRIM BEYAZIT, YURTSEVEN, ZİRAAT, İSTİKLAL_4, ŞEN, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, AHMET YESEVİ, ZAMBAK, İNCİ, ATATÜRK.., DAĞISTAN, HİLAL, KARYAĞDI_1, MEVLANA, NERGİZ_1, TURGUT ALTINOK, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ÇAYIRYOLU, ŞAFAK, ŞEYH ŞAMİL, KARDELEN, ŞENYUVA, SUSAM, BADEMLİ, KEHRİBAR, KÖROĞLU, ELİF, PLEVNE, SEVGÜLÜ, TUNALI, KAHRAMAN, ÜZÜMLÜ, ÖMER SEYFETTİN_1, ALPEREN_2, KARACAOĞLAN_1, GÜLER, KÜRŞAT_1, SELÇUK_1, MÜCAHİT, 680 ADA, CEVHER, 256, FELEK, HACI BAYRAM VELİ_1, 293, YEŞİLIRMAK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, MEHMETÇİK, KAĞAN, IRMAK, GÜNAYDIN, ATAÇ, 310, ERTUĞRULGAZİ., 307, PREVEZE_1, 279, DURU, 200, AKŞEMSETTİN, TOPRAKLIK, 14, 19, ÖZAL, MİMAR, YURDAGÜL, PİRİ REİS., 211, İRŞAT, GENÇ OSMAN.., 210, İNZAR, HÜSEYİNGAZİ, SERHAT, 308, İKİZ, KOSOVA., İKBAL, HAZAN, 195, MERVE, BAHTİYAR_1, MÜRÜVVET, İREM, SARAY., BİRLİK, 203, 207, KÖKLÜ, İSKENDER, KUBAT, 346, ÇAD, AKIN., 175, ERGENEKON., 202, 281, 201, 350, 827 ADA, 199, ŞEYH EDİBALİ, MEDENİ, İLKER_2, TURAN, 250, 166, 171, 221, 173, 71, KEKLİK_1, HALİS, İSFAHAN, KARAMAN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, SÜMBÜL, 218, 249, MİRAÇ, 217, 216, 259, BAĞLUM, MERDANE, ILGAZ, GAZİ NECDET ÖZKAN, 322, ÇAĞRI, ÇELEBİ_1, FERAH, 192, ÇİĞDEM, HIRA, 107, 15, 165, 167, 174, 189, 191, 193, 204, 209, 219, 220, 223, 225, 228, 235, 260, 263, 305, 315, ALPARSLAN_2, ARAFAT_1, ÇAYIR YOLU, CELALETTİN RUMİ, CEVHER DUDAYEV, CİHANGİR_1, EMİRHAN, ESRA, GAZİ ABDURRAHİM, HAKİKAT, HAYDAR, HÜZÜN, IHLAMUR, ILGIN, KAŞKARLI, KATMER, KEREM, KÖSTEBEK, KOSTÜM, KUVAYİ MİLLİYE, MÜZDELİFE, ŞAHİN_2, SELİMİYE 1, SERÜVEN, ÜNAL, KIBRIS_2, SİRKELİ YEŞİLOVA, ÖZDEMİR_2, ŞİRİN_1, AKTAŞ, AZERBAYCAN, BEDİR, BOSNA HERSEK, HACI EFENDİ, HAMİT, MAZLUM, MENEKŞE_1, SÜTÇÜ İMAM_1, TURGUT ÖZAL, ÜNAL_1, İHLAS, AKŞEMSETTİN., FEVZİ ÇAKMAK, POSTA, ULUDERE, KILIÇALİPAŞA, ZAFER, GÜL_2, TORAMAN., MEHMET AKİF ERSOY_1, ALPARSLAN_1, 7, YEŞİLVADİ SİTESİ, 318, DUMLUPINAR_1, 47, 5, 78, 38, VEYSEL KARANİ, CELAL ATİK_1, 12, MELİKŞAH_1, 6, İZZET BEGOVİÇ, 48, VATAN, 270, SEFA, 86, 87, SANCAK_2, 1, ZİYA ÜLHAK, 28, 103, 320, 39, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 70, 101, YEŞİLYURT MAH, 82, AŞIK VEYSEL_1, 2., 69, 90, SÖĞÜTLÜ, OĞUZHAN_1, 72, ULUBATLI HASAN_1, 4, 43, 75, 25, 32, YUNUS EMRE....., 10, 13_1, 16_1, 18, 20, 21, 223_1, 26, 3, 34, 35, 41, 42, 45, 49, 60, 62, 68, 73, 74, 77, 8, 80, 81, 85, 9, ARAFAT, BOSNA., BUHARA_1, KIZILIRMAK, MENDERES, ORUÇ REİS_1, YAKUT_1, 9., 11_1, 5., 91, ABADAN, YUVA, ÖMER SEYFETTİN
ŞEBEKE ARIZASI
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ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
AVDAN, 82, KARAKOL, YAVUZ, ŞEHİR YOLU, 33, KOZCAĞIZ SERPMELERİ
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ADNAN KAHVECİ, TIP FAKÜLTESİ, KARGALI KÜME, ASARKAYA, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, TAŞLIK
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAALİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
TATLICA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARTAL, AYAŞ ANKARA YOLU, MELTEM., 6., POLATLI 1, KARANFİL., BİLGİN, BOSNA, HUZUR., PEHLİVAN, LATİF, BİLLUR
AHİBOZ, 2301, ATATÜRK, FEVZİYE, BAĞLAR, 2842, 1002, BAĞLAR MEVKİİ, HALAÇLI, VELİHİMMETLİ BAĞLAR, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ, HİSARLIKAYA, VELİHİMMETLİ KARŞIYAKA
HASAN CELAL GÜZEL, ATAGAZİKENT K.Y.K., 3288, 3413, 3414, BEDİR, ELMALI, YAZIR, SERVİ, ATLAS, VEFA, 3423
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKSU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ERLER, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BAĞLICA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 12:19 'da verilmesi planlanmaktadır.
SÜVARİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Evren planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKDAMLACIK, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., 1, BEYNAM, AVNİ AKYOL, BAHÇELİEVLER, KALE BOĞAZI, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, BEYNAM KONAKLARI, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BÜYÜKBOYALIK, YENİPINAR, FATİH CADDESİ, GÖLSİTE KOOP.
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734
2744, KIZILCAŞAR, 23 NİSAN, TEK YAPI, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2743, 2741, 1209, 2737
AHİBOZ, 2301, ATATÜRK, FEVZİYE, BAĞLAR, 2842, 1002, BAĞLAR MEVKİİ, HALAÇLI, VELİHİMMETLİ BAĞLAR, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ, HİSARLIKAYA, VELİHİMMETLİ KARŞIYAKA
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
SOĞULCAK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 13:42 'da verilmesi planlanmaktadır.
YURTBEYİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 12:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
BAĞİÇİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 03:04 'da verilmesi planlanmaktadır.
DİKİLİTAŞ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
TAŞPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 00:10 'da verilmesi planlanmaktadır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
3016, 5121, 5001, 2999, 3024, 1796, 3027, HOCA AHMET YESEVİ, KİMESKİ, 2995, 3000, 3001, 3006, 3008, 3013, 3018, 3019, 3020, 3022, 3035, 3047, 3048, 3037, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ANKARA YOLU (FATİH), 3023, 5215, 5208, 1086, 5218, 5124, DOĞU, 2967, MİLLİ EGEMENLİK, 2997, MANTARLI, 5214, 3009, MALAZGİRT, KUŞKONAĞI, 3043, 2994, 102., ÇEVRE YOLU, AŞAĞI MAHMUTLAR, KARACAALİ, OSMANLI, ERGENEKON, 5251, 1449, 5210, DEDE KORKUT, 5225, 1985, 1229, 1993, 1986, 3044, 1884, 5231, 5220, 1896, 3004, 3039, 2993, 3052, 5226, 5193, 5224, 5227 (FATİH)
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
YUKARI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
CİHANŞAH, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
DEMİRÖZÜ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TİBET, FATİH SULTAN MEHMET, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ORHUN, 110, AKINCI
GÜVENÇ
FEVZİ ÇAKMAK, BEŞEVLER, KANAL ÜSTÜ, YASSIÖREN YOLU KANAL ALTI VE ÜSTÜ, 587, 590, 575, KANALALTI, KAZIM KARABEKİR, 566, YASSIÖREN, 1520, 583, 564, YASSIÖREN YOLU_1, 584, 568, SOĞUCAK, 579, 571, 555
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
SARAY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÇANDIR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
1010, AĞILCIK, TUĞLA, İKİPINAR, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, MUTLUKÖY, YENİ KARAKÖY, TORAMAN, YUVA, CUMHURİYET_1, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, ATATÜRK.., HACI BAYRAM VELİ_1, YEŞİLIRMAK, 108, SİRKELİ YEŞİLOVA, BİNALİ YILDIRIM_1, TORAMAN., YEŞİLVADİ SİTESİ, 1, YEŞİLYURT MAH, 79, ULUBATLI HASAN_1, 65, ABADAN, KARAKÖY, KARŞIYAKA, YEŞİLYURT_1
1041, 1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, ÇALSEKİ, LEZGİ, GÜZELYURT BAĞLUM, SARIBEYLER, MEMLİK, AĞILCIK, MENEKŞE, KIZILCA, ÖZLÜCE, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, FİDAN, KOSOVA_2, FARABİ, GENÇ OSMAN, ADNAN MENDERES, AY_1, CUMHURİYET_1, EYÜP SULTAN, GÜVERCİN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KARAHANLI, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUMRULU, MUSUL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OBA_1, PEYAMİ SAFA, TAŞKENT_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, YENİ ASIR, YILDIRIM BEYAZIT, YURTSEVEN, ZİRAAT, İSTİKLAL_4, ŞEN, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, AHMET YESEVİ, ZAMBAK, İNCİ, ATATÜRK.., DAĞISTAN, HİLAL, KARYAĞDI_1, MEVLANA, NERGİZ_1, TURGUT ALTINOK, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ÇAYIRYOLU, ŞAFAK, ŞEYH ŞAMİL, KARDELEN, ŞENYUVA, SUSAM, BADEMLİ, KEHRİBAR, KÖROĞLU, ELİF, PLEVNE, SEVGÜLÜ, TUNALI, KAHRAMAN, ÜZÜMLÜ, ÖMER SEYFETTİN_1, ALPEREN_2, KARACAOĞLAN_1, GÜLER, KÜRŞAT_1, SELÇUK_1, MÜCAHİT, 680 ADA, CEVHER, 256, FELEK, HACI BAYRAM VELİ_1, 293, YEŞİLIRMAK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, MEHMETÇİK, KAĞAN, IRMAK, GÜNAYDIN, ATAÇ, 310, ERTUĞRULGAZİ., 307, PREVEZE_1, 279, DURU, 200, AKŞEMSETTİN, TOPRAKLIK, 14, 19, ÖZAL, MİMAR, YURDAGÜL, PİRİ REİS., 211, İRŞAT, GENÇ OSMAN.., 210, İNZAR, HÜSEYİNGAZİ, SERHAT, 308, İKİZ, KOSOVA., İKBAL, HAZAN, 195, MERVE, BAHTİYAR_1, MÜRÜVVET, İREM, SARAY., BİRLİK, 203, 207, KÖKLÜ, İSKENDER, KUBAT, 346, ÇAD, AKIN., 175, ERGENEKON., 202, 281, 201, 350, 827 ADA, 199, ŞEYH EDİBALİ, MEDENİ, İLKER_2, TURAN, 250, 166, 171, 221, 173, 71, KEKLİK_1, HALİS, İSFAHAN, KARAMAN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, SÜMBÜL, 218, 249, MİRAÇ, 217, 216, 259, BAĞLUM, MERDANE, ILGAZ, GAZİ NECDET ÖZKAN, 322, ÇAĞRI, ÇELEBİ_1, FERAH, 192, ÇİĞDEM, HIRA, 107, 15, 165, 167, 174, 189, 191, 193, 204, 209, 219, 220, 223, 225, 228, 235, 260, 263, 305, 315, ALPARSLAN_2, ARAFAT_1, ÇAYIR YOLU, CELALETTİN RUMİ, CEVHER DUDAYEV, CİHANGİR_1, EMİRHAN, ESRA, GAZİ ABDURRAHİM, HAKİKAT, HAYDAR, HÜZÜN, IHLAMUR, ILGIN, KAŞKARLI, KATMER, KEREM, KÖSTEBEK, KOSTÜM, KUVAYİ MİLLİYE, MÜZDELİFE, ŞAHİN_2, SELİMİYE 1, SERÜVEN, ÜNAL, KIBRIS_2, SİRKELİ YEŞİLOVA, ÖZDEMİR_2, ŞİRİN_1, AKTAŞ, AZERBAYCAN, BEDİR, BOSNA HERSEK, HACI EFENDİ, HAMİT, MAZLUM, MENEKŞE_1, SÜTÇÜ İMAM_1, TURGUT ÖZAL, ÜNAL_1, İHLAS, AKŞEMSETTİN., FEVZİ ÇAKMAK, POSTA, ULUDERE, KILIÇALİPAŞA, ZAFER, GÜL_2, TORAMAN., MEHMET AKİF ERSOY_1, ALPARSLAN_1, 7, YEŞİLVADİ SİTESİ, 318, DUMLUPINAR_1, 47, 5, 78, 38, VEYSEL KARANİ, CELAL ATİK_1, 12, MELİKŞAH_1, 6, İZZET BEGOVİÇ, 48, VATAN, 270, SEFA, 86, 87, SANCAK_2, 1, ZİYA ÜLHAK, 28, 103, 320, 39, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 70, 101, YEŞİLYURT MAH, 82, AŞIK VEYSEL_1, 2., 69, 90, SÖĞÜTLÜ, OĞUZHAN_1, 72, ULUBATLI HASAN_1, 4, 43, 75, 25, 32, YUNUS EMRE....., 10, 13_1, 16_1, 18, 20, 21, 223_1, 26, 3, 34, 35, 41, 42, 45, 49, 60, 62, 68, 73, 74, 77, 8, 80, 81, 85, 9, ARAFAT, BOSNA., BUHARA_1, KIZILIRMAK, MENDERES, ORUÇ REİS_1, YAKUT_1, 9., 11_1, 5., 91, ABADAN, YUVA, ÖMER SEYFETTİN
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 15:46 'da verilmesi planlanmaktadır.
YÜKSELTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
BAĞLARBAŞI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
GÜÇLÜKAYA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 12:18 'da verilmesi planlanmaktadır.
AYVALI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahaman planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAY, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YEM SANAYİİ, AKINCILAR, HANÖNÜ, DERE, HAN 1, HANARDI, HAN 7, SELVİ, HAN 2, 38, TOPALAK, HAN 4, HAN 8, 6, CUMHURİYET, KIZILIRMAK, HAN 3
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, 29 EKİM, 23 NİSAN, KÜÇÜK ÇANKAYA, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, 23 NİSAN 1, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 648, 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ADNAN KAHVECİ, TIP FAKÜLTESİ, KARGALI KÜME, ASARKAYA, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, TAŞLIK
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BAYINDIR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
TEPECİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
PEYAMİ SAFA, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
EKİN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 16:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞAHİNTEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
CENDERE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇİMENCEĞİZ, KARAHÖYÜK, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, HACITUĞRUL 16., HACITUĞRUL 49., HACITUĞRUL 46., AŞAĞI, HACITUĞRUL 22., HACITUĞRUL 30., HACITUĞRUL 12., HACITUĞRUL 17., YUKARI, HACITUĞRUL 63., HACITUĞRUL 58., HACITUĞRUL 113., HACITUĞRUL 77., HACITUĞRUL 76., HACITUĞRUL 158., HACITUĞRUL 101., HACITUĞRUL 74., HACITUĞRUL 104., HACITUĞRUL 99., KARAPINAR, HACITUĞRUL 60.
ŞEBEKE ARIZASI
KARAPINAR, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
KARACAAHMET, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 13:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ÖZYURT, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BELEVREK, HASANLAR, BÖLÜÇEK, AYVATLAR MERKEZ, KUZCA, MERKEZ, AŞAĞIÇAYIR MERKEZ, BALÇIKLI MERKEZ, KATIRLI, MAKALAR, YUKARI, DAĞKÖY, MURATLAR, HASANBAŞOĞLU, YAYLACIK, MANAŞLAR, FUTA MERKEZ, CEYÜP, DEMİRCİLER, TOPTAŞI, ILICAKYÜZÜ, ARDIÇ, ÇENGELLİ, TEPE, DEĞİRMEN ÇAYI, GÜVERCİNLİK, AŞAĞI KURCA, IŞILDAR, İNÖNÜ, OKULLAR, DERE, PAŞALIOĞLU, ÇIKMAZ, AŞAĞI, KAHYALAR, HEMDÜLLER, ORTA, KAYADİBİ, ABACIOĞLU, PAZARYERİ, TERZİOĞLU, KOCAALİ, PİRCİOĞLU, KUFALLAR1, YUKARI DEĞİRMENCİLER, MERKEZ DEĞİRMENCİLER, KATIRCIOĞLU, AHİLER, SİNANLI, SIHLAR, DORUKLU, HIDIRLAR, AYDINLI, ETEKLİOĞLU, CAMLI ÇUKUR, KÜÇÜKİLYASLI, PALMİYE, KURTULUŞ, KUZ, ÇAYIR, ERDEMİR, 2 NOLU SANAYİ, ÇOLAKLARALTI, GÜLYALI, TABAKLAR, AŞIKLI, KARGALAR, MİNAT, KARALAR, OKULYANI MERKEZ, HACIGİL, KAPANÇATI, AŞAĞIHOCALAR, AKILLI, SAKA, ARMUTLUCUMA, KIŞLA, ÇAMLIBEL, YENİ, ÇEVLİK, MERKEZ AŞAĞI, KUŞLAR (YUKARI), ÇAYIRBAŞI, ÇAKALOVASI, BEREKETLER, DÜZPELİT, HOBRÖYLER, DEREKÖY, KAYABAŞI, PİLLER, SAKALAR, ÇUBUKLU, SANAYİ, HÜRRİYET, KARTOĞLU, PINAR, ÇİĞDEM, ATATÜRK, GÜZEL YALI, KARACAOĞLU, KOCADAŞ, SAĞLIK, ŞEHİT MADENCİLER, ŞİRİNTEPE, ATATÜRK_1, GÜZELYURT, ÇAY, HACIUSLU, ULAŞLAR, KALAYCILAR, KOYUNLU, NUSRATLI, TANTANLAR, İSKENDERLİ, CARİYELİ, ESENTEPE, KÖMÜRCÜLER, HAMİTLİ, PAZARPINAR, KAYMAKÇILAR, KASIMLI, ÇAVUŞLAR, ÇOLLAR, KÖSELER, HASBEYLER, HATİPLER, OSMANLAR MERKEZ, ÇATAKLI, RÜŞANLAR, SALTUKLU, SÜTLÜCE, AKYAZI, KEMER, AKKÖY, VELİDAĞ MERKEZ, TORUNLU, ÇÖLEMEN, OKUŞLAR, SARIHAMZALI, ÇATALCAM, YAKALAR, DOĞUŞLAR, BAGILLAR, TAKLAR, YAVUZLAR, ZİNDANCILAR MERKEZ, MUSTAFA GÜVEN, AKAY, HASAN YENER, HATİPOĞULLARI ALANI, RASİM YILMAZ, ÜÇ KARDEŞ, SAİT DOĞAN, PTT, RASİM YILMAZ 3, RASİM YILMAZ 5, AŞAĞI İNEHANLI, KAMİL ÇELİK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT METİN ÇEVİK, MACAR OĞULLARI, OSMANCIOĞLU, UZUN MEHMETLER, YUKARI İNEHANLI, CENGİZ TOPEL, OSMAN BEYLER, ŞHT.TEĞMEN KUBİLAY, SEYİD AHMETLİ 1 NOLU, AYDIN, MUSA, KARA HASANLAR, AŞAĞI SİNİTLİ, DEĞİRMEN, REİSOĞULLARI, YUKARI SİNİTLİ, CUMHURİYET, SÖBELER, CAFERLER, AŞAĞI SİNİTLİ 3, İBRAHİMCİ, KAYIPLAR, ERDELLİ, DOPLAR, KERİMBEYLER, KARACAKAYALAR, ILGAYIR, İLYASLI, ÇÖMLEKÇİ, KUREŞLER, DANİŞMENTLİ, KINCA, TERZİ, ÇİFTLİK, SARICA, HALI, FODLAR, KUYUMCULAR, ÇİLLER, ÇANKIZI, ŞEHİT ER METİN ÇEVİK, TEPEKÖY, RESULLÜ, A.SOFULAR, KARABALÇIK, KAVAKLIK, KİRAZAĞILI, HACULLU, HOCA, KAYMAKLAR MERKEZ, MURSALLI, KUYTAK, GÖLİÇİ, KADILAR, BALLI, SARIAHMETLER, AHMETPAŞALAR, ŞIHLAR, ESKİLER, MUDAHLI, SUCAHLI, MEHEMLİ, MEKTEP, FİRENKLER, ÜVEYİKLİ MERKEZ, MUHALLI, ÇAMLAR, ALACALAR, ÇOMAKLAR, SEKELİ, 919, 837, Ş CEVDET OCAK, HENDEK YANI, İSKELE, NECİPPAŞA, ŞHT.ŞENDOĞAN, BAHÇE ALTI, DAĞÇAY, KIRAN, MELENDİ, YAKUPOĞULLARI, AKPINAR, UĞUR MUMCU, İSMAİL ERDOĞAN, BERBEROĞULLARI, EMİN ARTIK, HÜSEYİN ÇAVUŞ, KADIBEY, MOLLA TAHİR, ŞABAN CİNDORUK, HAFIZ MUSTAFA, KARGAOĞLU, ŞEHİT TAYFUN, BABADAĞI 1., BABADAĞI 2., CAMİ, HACI ALİ ACAR, HASAN TEZ, MOLLA İBRAHİM, NEVZAT KIZILBOĞA, OKUL, ŞEHİT ŞERAFETTİN, ŞHT.ALİ RIZA ASLAN, ALİ USTA, BABADAĞI 3., ORMAN, PEMBECİLER, ABDİ, IŞIKLI, DATÇA, YAHMA, OKUL-CAMİ, OKUL-GERİŞ, ÇAMPINARI-BOĞMA, ÇAMKÖY, SEYRANTEPE-CAMİ, GABAÇAKIL-TÜRBEYANI, GÜCÜKGÜNEY, EYÜP PEHLİVAN, GÜL, HANIMELİ, YALI, YILDIZ, İSTİKLAL, ŞEHİT, MENEKŞE, KARANFİL, SEYRANTEPE, SÜMBÜL, ŞEHİT ENGİN ÖZCAN, BAHAR, 19 MAYIS, MELTEM, MEVLANA, ÇİÇEK, ESENYURT
KARYAĞDI MEVKİİ_1, KARYAĞDI
1010, AĞILCIK, TUĞLA, İKİPINAR, KIZILCA, GÜMÜŞYAYLA, MUTLUKÖY, YENİ KARAKÖY, TORAMAN, YUVA, CUMHURİYET_1, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, ATATÜRK.., HACI BAYRAM VELİ_1, YEŞİLIRMAK, 108, SİRKELİ YEŞİLOVA, BİNALİ YILDIRIM_1, TORAMAN., YEŞİLVADİ SİTESİ, 1, YEŞİLYURT MAH, 79, ULUBATLI HASAN_1, 65, ABADAN, KARAKÖY, KARŞIYAKA, YEŞİLYURT_1
1041, 1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, ÇALSEKİ, LEZGİ, GÜZELYURT BAĞLUM, SARIBEYLER, MEMLİK, AĞILCIK, MENEKŞE, KIZILCA, ÖZLÜCE, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, FİDAN, KOSOVA_2, FARABİ, GENÇ OSMAN, ADNAN MENDERES, AY_1, CUMHURİYET_1, EYÜP SULTAN, GÜVERCİN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KARAHANLI, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUMRULU, MUSUL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OBA_1, PEYAMİ SAFA, TAŞKENT_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, YENİ ASIR, YILDIRIM BEYAZIT, YURTSEVEN, ZİRAAT, İSTİKLAL_4, ŞEN, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, AHMET YESEVİ, ZAMBAK, İNCİ, ATATÜRK.., DAĞISTAN, HİLAL, KARYAĞDI_1, MEVLANA, NERGİZ_1, TURGUT ALTINOK, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ÇAYIRYOLU, ŞAFAK, ŞEYH ŞAMİL, KARDELEN, ŞENYUVA, SUSAM, BADEMLİ, KEHRİBAR, KÖROĞLU, ELİF, PLEVNE, SEVGÜLÜ, TUNALI, KAHRAMAN, ÜZÜMLÜ, ÖMER SEYFETTİN_1, ALPEREN_2, KARACAOĞLAN_1, GÜLER, KÜRŞAT_1, SELÇUK_1, MÜCAHİT, 680 ADA, CEVHER, 256, FELEK, HACI BAYRAM VELİ_1, 293, YEŞİLIRMAK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, MEHMETÇİK, KAĞAN, IRMAK, GÜNAYDIN, ATAÇ, 310, ERTUĞRULGAZİ., 307, PREVEZE_1, 279, DURU, 200, AKŞEMSETTİN, TOPRAKLIK, 14, 19, ÖZAL, MİMAR, YURDAGÜL, PİRİ REİS., 211, İRŞAT, GENÇ OSMAN.., 210, İNZAR, HÜSEYİNGAZİ, SERHAT, 308, İKİZ, KOSOVA., İKBAL, HAZAN, 195, MERVE, BAHTİYAR_1, MÜRÜVVET, İREM, SARAY., BİRLİK, 203, 207, KÖKLÜ, İSKENDER, KUBAT, 346, ÇAD, AKIN., 175, ERGENEKON., 202, 281, 201, 350, 827 ADA, 199, ŞEYH EDİBALİ, MEDENİ, İLKER_2, TURAN, 250, 166, 171, 221, 173, 71, KEKLİK_1, HALİS, İSFAHAN, KARAMAN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, SÜMBÜL, 218, 249, MİRAÇ, 217, 216, 259, BAĞLUM, MERDANE, ILGAZ, GAZİ NECDET ÖZKAN, 322, ÇAĞRI, ÇELEBİ_1, FERAH, 192, ÇİĞDEM, HIRA, 107, 15, 165, 167, 174, 189, 191, 193, 204, 209, 219, 220, 223, 225, 228, 235, 260, 263, 305, 315, ALPARSLAN_2, ARAFAT_1, ÇAYIR YOLU, CELALETTİN RUMİ, CEVHER DUDAYEV, CİHANGİR_1, EMİRHAN, ESRA, GAZİ ABDURRAHİM, HAKİKAT, HAYDAR, HÜZÜN, IHLAMUR, ILGIN, KAŞKARLI, KATMER, KEREM, KÖSTEBEK, KOSTÜM, KUVAYİ MİLLİYE, MÜZDELİFE, ŞAHİN_2, SELİMİYE 1, SERÜVEN, ÜNAL, KIBRIS_2, SİRKELİ YEŞİLOVA, ÖZDEMİR_2, ŞİRİN_1, AKTAŞ, AZERBAYCAN, BEDİR, BOSNA HERSEK, HACI EFENDİ, HAMİT, MAZLUM, MENEKŞE_1, SÜTÇÜ İMAM_1, TURGUT ÖZAL, ÜNAL_1, İHLAS, AKŞEMSETTİN., FEVZİ ÇAKMAK, POSTA, ULUDERE, KILIÇALİPAŞA, ZAFER, GÜL_2, TORAMAN., MEHMET AKİF ERSOY_1, ALPARSLAN_1, 7, YEŞİLVADİ SİTESİ, 318, DUMLUPINAR_1, 47, 5, 78, 38, VEYSEL KARANİ, CELAL ATİK_1, 12, MELİKŞAH_1, 6, İZZET BEGOVİÇ, 48, VATAN, 270, SEFA, 86, 87, SANCAK_2, 1, ZİYA ÜLHAK, 28, 103, 320, 39, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 70, 101, YEŞİLYURT MAH, 82, AŞIK VEYSEL_1, 2., 69, 90, SÖĞÜTLÜ, OĞUZHAN_1, 72, ULUBATLI HASAN_1, 4, 43, 75, 25, 32, YUNUS EMRE....., 10, 13_1, 16_1, 18, 20, 21, 223_1, 26, 3, 34, 35, 41, 42, 45, 49, 60, 62, 68, 73, 74, 77, 8, 80, 81, 85, 9, ARAFAT, BOSNA., BUHARA_1, KIZILIRMAK, MENDERES, ORUÇ REİS_1, YAKUT_1, 9., 11_1, 5., 91, ABADAN, YUVA, ÖMER SEYFETTİN
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜYÜKDAMLACIK, ALTINBAŞAK, GÖKÇEN YAYLASI
ŞEBEKE ARIZASI
ÇALÖREN, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
EMEK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ACIKUYU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İSTİKLAL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
KACARLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.12.2021 16:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KARTAL, AYAŞ ANKARA YOLU, MELTEM., 6., POLATLI 1, KARANFİL., BİLGİN, BOSNA, HUZUR., PEHLİVAN, LATİF, BİLLUR
ABBAS, TELLİ, ŞÜKÜR
BACI., CEYLAN, GİRMEÇ
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
MUSTAFA KEMAL, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
757, DOKTORLAR KOOP, 1709, 1708, DEMİRKENT KOOP., 1720, MOGAN SİTESİ KOOP, 593, 771, 730, 702, 752, 729, 753, 691/1, ADALARARASI, 769, 749, 760, 538, 612, 1718, 682, BAHÇELİ DOKTORLAR KOOP, 742, 751, 446, 691, 735, 529, 362, 748, 1711, 719, 758, 717, HAYMANA.., 704, TULUMTAŞ, VİLLA KUR KOOP., 714, HİLMİYET, 720, 726, 1716, 699, 747, 441, 689, 727, 679, 754, 1540, KAHRAMAN İBAD HÜSEYİNLİ, 1707, HACILAR KÖYÜ YOLU, 759, 432, 442/1, 721, 710, 442/2, 767, 705, 712, 756, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 430/1, KIREVLER SİTESİ, HÜDAVERDİ, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 584, HACILAR KÜME, 700, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1750, 1722, 1706, 1725, BAHÇE KENT KOOP, 561, 1380, 431, 425, MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP., 567, AKTİF DOKTORLAR KOOP, 765, 716/1, 537, 588, GÖLKENT K.Y. KOOP, 556, 1429, 606, 527, 552, HACILAR, HAYMANA, 534, 532, 458, 576, 1443, 1425, 438, 1430, 1435, 1719, 1745, 559, 439, 492, 715, 1723, 1721, ESKİ DOSTLAR SİTESİ, VİLLA KUR K.Y.KOOP, 774, 680, 1714/2, 711, KIZILCAŞAR, 1714/1, 558, 534/1, 615, 499, 566, 563, 565, 502, 766, 421, 423, 448, 768, 524, 589, 1714, 408, 708, 447, 554, 707, MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP., 755, GÖLPARK K.Y. KOOP., 443, 690, 763, 1762, 772, DOSA SİTESİ, 1737, 501, 562, 678, 713, 717/1, 1747, 676, 1748, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 442, 419, 557, 1717, 574, 570, 573, 434, 692, 560, 706, 683, 723, 546, 730/1, 665, 724, 428, 725, 575, 444, 677, 544, 1741, 1730, 526, 761, 568, 433, HACIHASAN, 591, 1742, HAYMANAYOLU KIREVLERİ SİT., 629, 424, 585, 587, 1760, 1766, 440, 445, TAŞPINAR, 536, 734
BANDIRMA, BOĞAZİÇİ
MERKEZ, ELİK, YEŞİLÖZ, BÖREKÇİ, TOKATLI, ORTACA, EFENDİOĞLU, KOCAOĞLU, YUKARI GÜDE, MUHTARKÖYÜ, YUKARI, KELEŞOĞLU, BIÇAKÇILAR, KOLCA, UNCUK, ÇAMLICA, ÜÇEVLER, KABAOĞLU, BÜYÜK, AŞAĞI GÜDE, DANAOĞLU, KERVANSARAY, KÖYÜN KENDİSİ, KABAMDOĞLU, ÇİLOĞLU, HACIEFENDİOĞLU, KARABAŞ, TERZİ, EVRENYE, OKUL, DEMİRCİ, ÇAVUŞOĞLU, ORTAKÖY, ŞEHİT MEHMET ASLAN, ARMUTÇA, İSKELE, FATIRIZ, KÜÇÜK, İBRAHİM TEKİNOK, MANASTIR, ŞİRVAN, CAMİ, GÜMRÜK, 2275-T, AYAN, FIRIN, HAMDİOĞLU
1041, 1015, ŞEHİT HALİL ÜNAL, 1010, GÜZELYURT, ÇALSEKİ, LEZGİ, GÜZELYURT BAĞLUM, SARIBEYLER, MEMLİK, AĞILCIK, MENEKŞE, KIZILCA, ÖZLÜCE, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, FİDAN, KOSOVA_2, FARABİ, GENÇ OSMAN, ADNAN MENDERES, AY_1, CUMHURİYET_1, EYÜP SULTAN, GÜVERCİN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KARAHANLI, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUMRULU, MUSUL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OBA_1, PEYAMİ SAFA, TAŞKENT_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, YENİ ASIR, YILDIRIM BEYAZIT, YURTSEVEN, ZİRAAT, İSTİKLAL_4, ŞEN, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, AHMET YESEVİ, ZAMBAK, İNCİ, ATATÜRK.., DAĞISTAN, HİLAL, KARYAĞDI_1, MEVLANA, NERGİZ_1, TURGUT ALTINOK, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ÇAYIRYOLU, ŞAFAK, ŞEYH ŞAMİL, KARDELEN, ŞENYUVA, SUSAM, BADEMLİ, KEHRİBAR, KÖROĞLU, ELİF, PLEVNE, SEVGÜLÜ, TUNALI, KAHRAMAN, ÜZÜMLÜ, ÖMER SEYFETTİN_1, ALPEREN_2, KARACAOĞLAN_1, GÜLER, KÜRŞAT_1, SELÇUK_1, MÜCAHİT, 680 ADA, CEVHER, 256, FELEK, HACI BAYRAM VELİ_1, 293, YEŞİLIRMAK, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, MEHMETÇİK, KAĞAN, IRMAK, GÜNAYDIN, ATAÇ, 310, ERTUĞRULGAZİ., 307, PREVEZE_1, 279, DURU, 200, AKŞEMSETTİN, TOPRAKLIK, 14, 19, ÖZAL, MİMAR, YURDAGÜL, PİRİ REİS., 211, İRŞAT, GENÇ OSMAN.., 210, İNZAR, HÜSEYİNGAZİ, SERHAT, 308, İKİZ, KOSOVA., İKBAL, HAZAN, 195, MERVE, BAHTİYAR_1, MÜRÜVVET, İREM, SARAY., BİRLİK, 203, 207, KÖKLÜ, İSKENDER, KUBAT, 346, ÇAD, AKIN., 175, ERGENEKON., 202, 281, 201, 350, 827 ADA, 199, ŞEYH EDİBALİ, MEDENİ, İLKER_2, TURAN, 250, 166, 171, 221, 173, 71, KEKLİK_1, HALİS, İSFAHAN, KARAMAN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, SÜMBÜL, 218, 249, MİRAÇ, 217, 216, 259, BAĞLUM, MERDANE, ILGAZ, GAZİ NECDET ÖZKAN, 322, ÇAĞRI, ÇELEBİ_1, FERAH, 192, ÇİĞDEM, HIRA, 107, 15, 165, 167, 174, 189, 191, 193, 204, 209, 219, 220, 223, 225, 228, 235, 260, 263, 305, 315, ALPARSLAN_2, ARAFAT_1, ÇAYIR YOLU, CELALETTİN RUMİ, CEVHER DUDAYEV, CİHANGİR_1, EMİRHAN, ESRA, GAZİ ABDURRAHİM, HAKİKAT, HAYDAR, HÜZÜN, IHLAMUR, ILGIN, KAŞKARLI, KATMER, KEREM, KÖSTEBEK, KOSTÜM, KUVAYİ MİLLİYE, MÜZDELİFE, ŞAHİN_2, SELİMİYE 1, SERÜVEN, ÜNAL, KIBRIS_2, SİRKELİ YEŞİLOVA, ÖZDEMİR_2, ŞİRİN_1, AKTAŞ, AZERBAYCAN, BEDİR, BOSNA HERSEK, HACI EFENDİ, HAMİT, MAZLUM, MENEKŞE_1, SÜTÇÜ İMAM_1, TURGUT ÖZAL, ÜNAL_1, İHLAS, AKŞEMSETTİN., FEVZİ ÇAKMAK, POSTA, ULUDERE, KILIÇALİPAŞA, ZAFER, GÜL_2, TORAMAN., MEHMET AKİF ERSOY_1, ALPARSLAN_1, 7, YEŞİLVADİ SİTESİ, 318, DUMLUPINAR_1, 47, 5, 78, 38, VEYSEL KARANİ, CELAL ATİK_1, 12, MELİKŞAH_1, 6, İZZET BEGOVİÇ, 48, VATAN, 270, SEFA, 86, 87, SANCAK_2, 1, ZİYA ÜLHAK, 28, 103, 320, 39, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 70, 101, YEŞİLYURT MAH, 82, AŞIK VEYSEL_1, 2., 69, 90, SÖĞÜTLÜ, OĞUZHAN_1, 72, ULUBATLI HASAN_1, 4, 43, 75, 25, 32, YUNUS EMRE....., 10, 13_1, 16_1, 18, 20, 21, 223_1, 26, 3, 34, 35, 41, 42, 45, 49, 60, 62, 68, 73, 74, 77, 8, 80, 81, 85, 9, ARAFAT, BOSNA., BUHARA_1, KIZILIRMAK, MENDERES, ORUÇ REİS_1, YAKUT_1, 9., 11_1, 5., 91, ABADAN, YUVA, ÖMER SEYFETTİN
307, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, YUNUS EMRE, ODABAŞI, MENDERES, AVDAN, SUKUYUSU, 246, CUMHURİYET, 27 ARALIK, İLKOKUL, İNEBEL, LALAPAŞA, BAĞLARBAŞI, FİDAN, BELEDİYE, 82, 209, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, GÜL, BÜYÜK CAMİ, DERE, ŞEKERLİ 1, ATATÜRK, YEM SANAYİİ, ÇİFTLİK HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, MİRAÇ, DEDE KORKUT, 19 MAYIS, SARAY, PAPATYA, 247, ÇAMLICA, NUR, YAĞMUR, ÇİĞDEM 2, FATİH, KILIÇ, LALA, ŞEKERLİ, 140, 205, ÇİĞDEM 1, GENÇ, ÇAL 1, ÇAL, ACAR, CENGİZ TOPEL, KIŞLA, SÖĞÜT, ERGENEKON, İPEK, KRAL, GÜL 1, LOJMAN 1, LOJMAN 2, İNEBEL 2, İNEBEL 1, 185, 370, 130, YAVUZ, GÜNEŞ, ZİRAAT 2, ERGENEKON-2, SARAY 1, KARACA, 131, YILDIRIM, EROL, 363, KİRDECİ, OCAK, KÜPYOKUŞU 1, CELAL BAYAR, FATİH 1, KÜPYOKUŞU, YAVUZ 2, 371, ÇİĞDEM, FATİH 2, KARA, GENÇLİK, KARADENİZ, 187, 214, ENGİN 3, ENGİN 1, BAHÇELİEVLER, KUNELİ, 133, MENEKŞE, DÜZCE, 390, 462, GÖRMEZLER, 415, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, 480, PAMUK, ERGENEKON-1, LOJMAN, YAVUZ 3, CENGİZ TOPEL 1, AKŞEMSETTİN, CENGİZ TOPEL 2, 360, HÜRRİYET, CENGİZ TOPEL 3, 367, HACI BAYRAM VELİ, ÜLKER, BUDAK, BAĞLARBAŞI 1, 217, ATEŞ, ORMAN, AHMET YESEVİ, AYTUN, PAPATYA 1, BARBAROS, BURNAZ, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET 1, CUMHURİYET 3, EVREN, ÇEVLİK, 399, DEMİR, LALE, LALE 1, 409, NAZLI, NERGİS, ÖZEL, 451, SAZAK, SAZLIK, ÜÇYOL, 482, 473, 20 EVLER, 203, 208, 200, ACEM, MALAZGİRT, 207, 196, TAŞ, 129, PAZAR, ÇAKMAK, KAYALI, ÇINAR, ERTÜRK, HİSAR, 127, MANTAR, OKULLAR, TAŞAĞIR, YILDIZ, GÜMÜŞPALA 1, MUZAFFER EKŞİ, SAĞLIK, TARIM, ZİRAAT, GÜMÜŞPALA, 391, SARMAŞIK, ALTIN, KELEBEK, BAHAR, BURAK, BURCU, ÇAYIRLIK, TUNA, DERYA, CUMHURİYET 4, SAĞLIK 4, SAĞLIK 3, SAĞLIK 2, ERCAN, ABDULKADİR KARACA 1, LADİN, GÖCEN, ABDULKADİR KARACA, İSTASYON, KADİFE, KAR, ZAMBAK, KEREM, ZİRAAT 1, LEYLAK, LOZAN, MANOLYA, MERVE, NENEHATUN, SÜMBÜL, PINAR, ÖNDER, ESENLER, SÜMER, TURGUT REİS, VATAN, ORKİDE, AKDENİZ, BAHÇE, BARAJ, BARIŞ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MİMAR SİNAN, 402, MELEK, GÖLGELİKAYA, NERGİZ, OĞUZ, OSMANGAZİ, 1., ŞAHİN, 463, KÜPYOKUŞU 2, 844, 328, DOĞUKENT, KARAKOL, 186, İNEBEL 4, DUMLUPINAR, İNEBEL 3, 404, 466, 387, LOJMAN 3, ENGİN 2, 216, 141, 103, 400/1, 401, ODABAŞI KARŞIYAKA, 484, 327, 394, ÇİM, 397, 361, HAKİMLER, 428, 191, 4., 248, 305, 252, 243, 104, 237, ÖZGÜL, 150, 149, 437, 372, BELARDI MEVKİİ, 396, 389, 301, BAŞÇAVUŞ, 102, 241, 259/1-, 236, KARLI, 475, 395, 446, 198, 426, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 455, BAHÇELİEVLER MAH., CEYLAN, ÇİÇEK, LALA HARMANI, 56, BEKPINAR YOLU, 456, FATİH KÜME, SANAYİİ, YANTİRİ, 487, 204, 483, 467, 215, 406, 119, 211, 219, 476, 124, 365, 364, 12, 2., 431, ALPEREN, AKASYA, 251, 202, 363/1, MUTLU, 369, 302, 437/1, KAVAKLI, 182, TOPALAK, 445, 429, AKPINAR, 343, AKIN, 306, AĞCATAŞ YOLU, 259, 181, 233, 213, 555, 183, EKŞİ, 148, 477, 146, 267, 228, 3., 323, 418, 264, 303, 417, 349, 416, 449, 345, 172, 179, 178, MİMAR SİNAN.., 191/1, KAVAK, 188, 167, 175, BOSTANCI, 166, 191/2, FİDANLIK, 135, KUYUCAK, 258, 447, 177, 435, 245, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI KÜME EVLERİ, KÜÇÜK ÇANKAYA, MUZAFFER EKŞİ 1, MUZAFFER EKŞİ 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, ESENTEPE 3, 286, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÖYBAĞI 3, ESENTEPE 5, 278, HARMAN, HARMAN 1, ESENTEPE 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, MUZAFFER EKŞİ 2, MUZAFFER EKŞİ 3, MUZAFFER EKŞİ 4, ESENTEPE 2, MUZAFFER EKŞİ 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, ESENTEPE 11, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, ESENTEPE 1, ESENTEPE 12, ESENTEPE 9, BAĞ, 9999, 290, UĞURLU, TOKLUOĞLU, HARMAN 2, 42, ŞEHİR YOLU, KAYIBAĞI, KOÇ, METEOROLOJİ, KÜŞE, ANAYURT, GÜVEN, ULUCAK, KARAKÖY, 3, ÇORAKLIK, YUSUF KÖSE, KURT, 276, 272, 279, 275, 273, 297, ÇETİN, 287, 299, MOLLA AHMET, ESENTEPE 4, BAĞCI, 283, 16, KOZCAĞIZ SERPMELERİ, 271, 269, 25, TALAT, 33, MAZİ
ŞEBEKE ARIZASI
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