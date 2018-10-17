Elektrik Kesintisi 20 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Haziran Cumartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.06.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Bala planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Çankaya planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: JOHN F. KENNEDY

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMÖREN - Sokak: YILDIRIMÖREN

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

11:05 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: ORHAN GAZİ.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: AS

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇATALCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: ÇATALCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: POLATLI 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇATALCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU 11:05 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: BORSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: NECİP FAZIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: ÇOĞLU MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: NECİP FAZIL 12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA

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