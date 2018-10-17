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Elektrik Kesintisi 20 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Haziran Cumartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 20 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.06.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Bala planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: JOHN F. KENNEDY

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMÖREN - Sokak: YILDIRIMÖREN

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

11:05 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY FATİH - Sokak: ORHAN GAZİ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: AS

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇATALCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: ÇATALCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇATALCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
11:05 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: BORSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: NECİP FAZIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: ÇOĞLU MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: NECİP FAZIL
12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA

 

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