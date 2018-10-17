Elektrik Kesintisi 21 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 21 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
21 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
ÇAMLIDERE elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: ELMALI - Mahalle:
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|14:15 - 19:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ - Sokak: KÖMÜRCÜ
ETİMESGUT elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALSANCAK - Sokak: 2198
KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: BAĞ EVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 240
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 242
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: AHMET ŞEFİK KOLAYLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 239
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 238
MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2010/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2069
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2035/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: EBUBEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: ATIF EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: KIBRIS KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: VEYSEL KARANİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2064
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2062
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: BİLAL HABEŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 1954
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: KIBRIS KÖYÜ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: ŞEHİT ŞEREF SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ŞEHİT ŞEREF SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KARACADERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KAĞNIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2268
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2242
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2286
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2295
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2250
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2201
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2218
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2266
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2267
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2275
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2278
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2281
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2285
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2291
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2300
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2305
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