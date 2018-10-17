Elektrik Kesintisi 21 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 21 Şubat Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 21.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 21.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 21 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 21 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

21 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



ÇAMLIDERE elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: ELMALI - Mahalle:

ÇANKAYA elektrik kesintisi

14:15 - 19:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ - Sokak: KÖMÜRCÜ

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALSANCAK - Sokak: 2198

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: BAĞ EVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 240

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 242

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: AHMET ŞEFİK KOLAYLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 239

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 238

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2010/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2069

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2035/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: EBUBEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: ATIF EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: KIBRIS KÖYÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: VEYSEL KARANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2064

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 2062

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: BİLAL HABEŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: 1954

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIBRISKÖY - Sokak: KIBRIS KÖYÜ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK KAYAŞ - Sokak: ŞEHİT ŞEREF SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ŞEHİT ŞEREF SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: TAŞ OCAKLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KARACADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: KAĞNIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2268

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2242

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2286

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2295

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2250

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2201

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2218

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2266

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2267

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2275

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2278

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2281

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2285

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2291

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2300

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLUDÜĞÜN - Sokak: 2305

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