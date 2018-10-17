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Elektrik Kesintisi 22 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 22 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 22.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 22 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 22 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

22 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


AKYURT elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEVLÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİLLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KARAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KANAAT

 

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1358
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: 924
02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 1910
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ALTINDAĞ

 

ÇAMLIDERE elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY TATLAK


ÇANKAYA elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584
02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EHLİBEYT - Sokak: ÇETİN EMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKKONAKLAR - Sokak: 366
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR - Sokak: ŞEFTALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: KİŞİNEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜMİT - Sokak: ANKARALILAR
02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: CİNNAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURAT - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2085
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: BALLIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2808

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BOSNA HERSEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK

 

ETİMESGUT elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: OSMAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: 65
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELKENT - Sokak: 519

 

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 219

 

HAYMANA elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHIRLIKUYU - Sokak: AHIRLIKUYU

 

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

 

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: GÜN SAZAK
02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UFUKTEPE - Sokak: 1252
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜKSELTEPE - Sokak: 1950/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ÖĞÜN

 

KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL

 

MAMAK elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 271
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 508
02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1695

 

SİNCAN elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: GÖNLÜBOL
02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZI

 

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: VURAL BAYLAN

 

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1772

 

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