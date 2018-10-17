Elektrik Kesintisi 22 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 22 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 22.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.03.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 22 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

22 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AKYURT elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEVLÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİLLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KARAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KANAAT

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1358

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: 924 02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 1910

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ALTINDAĞ

ÇAMLIDERE elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY TATLAK



ÇANKAYA elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584 02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 211

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EHLİBEYT - Sokak: ÇETİN EMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKKONAKLAR - Sokak: 366

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR - Sokak: ŞEFTALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: KİŞİNEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜMİT - Sokak: ANKARALILAR 02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: CİNNAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURAT - Sokak: SERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2085

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: BALLIBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2808

ÇUBUK elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BOSNA HERSEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK

ETİMESGUT elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: OSMAN BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: 65

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELKENT - Sokak: 519

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 219

HAYMANA elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHIRLIKUYU - Sokak: AHIRLIKUYU

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: GÜN SAZAK 02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UFUKTEPE - Sokak: 1252

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜKSELTEPE - Sokak: 1950/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ÖĞÜN

KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL

MAMAK elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 271

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 508 02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1695

SİNCAN elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DÖNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: GÖNLÜBOL 02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZI

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: VURAL BAYLAN

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

02:00 - 08:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1772

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