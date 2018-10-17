Elektrik Kesintisi 22 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 22 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
22 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
AKYURT elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEVLÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİLLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KARAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: KANAAT
ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: 1358
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: 924
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 1910
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY TATLAK
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKPAŞA - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EHLİBEYT - Sokak: ÇETİN EMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKKONAKLAR - Sokak: 366
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NASUH AKAR - Sokak: 1406
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR - Sokak: ŞEFTALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: KİŞİNEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜMİT - Sokak: ANKARALILAR
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANKAYA - Sokak: CİNNAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURAT - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2085
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: BALLIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2808
ÇUBUK elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BOSNA HERSEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK
ETİMESGUT elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: OSMAN BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: 65
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELKENT - Sokak: 519
GÖLBAŞI elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 219
HAYMANA elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHIRLIKUYU - Sokak: AHIRLIKUYU
KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE
KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCAĞIZ - Sokak: GÜN SAZAK
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UFUKTEPE - Sokak: 1252
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜKSELTEPE - Sokak: 1950/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ÖĞÜN
KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL
MAMAK elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 271
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 508
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1695
SİNCAN elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DÖNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: SERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: GÖNLÜBOL
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YAZI
SİNCAN elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: SERİN
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: VURAL BAYLAN
YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|02:00 - 08:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 1772
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