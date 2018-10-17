Elektrik Kesintisi 22 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 22 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
22 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
AKYURT elektrik kesintisi
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ
ÇUBUK elektrik kesintisi
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: AYSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: CİRİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MELİKŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HAYATİ BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: RÜYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: 10.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ESENBOĞA HAVAALANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: HARMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: ORTAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: SERALAR
KIZILCAHAMA elektrik kesintisi
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BERÇİNYAYALAR - Sokak: BERÇİNYAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİALÖREN - Sokak: ALPEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİALÖREN - Sokak: EĞERLİALÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: EĞERLİBAŞKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: DURAŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: DEĞİRMENCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİDERE - Sokak: EĞERLİDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: AŞAĞI YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: EĞERLİKOZÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: AKÇABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: ALUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: YAYLA EĞERLİKOZÖREN
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