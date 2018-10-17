Elektrik Kesintisi 22 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 22 Şubat Cumartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 22.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 22.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 22 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 22 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

22 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AKYURT elektrik kesintisi

12:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ

ÇUBUK elektrik kesintisi

12:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: AYSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: CİRİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MELİKŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HAYATİ BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: RÜYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: 10.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ESENBOĞA HAVAALANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: HARMANYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: ORTAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: SERALAR

KIZILCAHAMA elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BERÇİNYAYALAR - Sokak: BERÇİNYAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİALÖREN - Sokak: ALPEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİALÖREN - Sokak: EĞERLİALÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: EĞERLİBAŞKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: DURAŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: DEĞİRMENCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİBAŞKÖY - Sokak: SARIÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİDERE - Sokak: EĞERLİDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: AŞAĞI YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: EĞERLİKOZÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: AKÇABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: ALUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞERLİKOZÖREN - Sokak: YAYLA EĞERLİKOZÖREN

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