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Elektrik Kesintisi 23 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 23 Mayıs Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 23.05.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 23 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.05.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 23 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

23 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 27
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 28
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 34

 

Sincan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENDERES - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT

 

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