Elektrik Kesintisi 25 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 25 Nisan Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 25.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 25 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

25 Nisan 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:01 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1022

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1004

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GIDACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 2002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 606 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 18

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 24

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1 NOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 19

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 23

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 15

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 16

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY

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