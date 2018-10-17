Elektrik Kesintisi 25 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 25 Temmuz Cumartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 25.07.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.07.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 25 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KARGI

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: TAŞDELEN

Ayaş planlı elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Bala planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLBAĞI - Sokak: GÜLBAĞI

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ - Sokak: GÜRAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ - Sokak: SEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ - Sokak: YEŞİLAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞÖZÜ - Sokak: BAĞÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKILOBA - Sokak: ÇAKILOBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANYURT - Sokak: DOĞANYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAPLAN - Sokak: KAPLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZAĞAÇ - Sokak: KOZAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖST - Sokak: KÖST

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIAĞIL - Sokak: SARIAĞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİBEKÖREN - Sokak: DİBEKÖREN

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: HASAN CELAL GÜZEL

Çubuk planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ - Sokak: KARAAĞAÇ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: HÜKÜMET(1.KISIM)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞRİEKİN - Sokak: SÜLÜKLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK

13:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DADAŞ 2

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SELÇUKLULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 85

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 83

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: AŞAĞI YURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: 4202

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: KARTALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALLIKUYUMCU MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5243

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5228

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5283

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: YUKARI YURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: BALKUYUMCU EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4205

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4208

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLBEK - Sokak: GÖLBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: BALLIKPINAR KÜME

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: 429

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 40

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLU - Sokak: 482

Polatlı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI)

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ

Sincan planlı elektrik kesintisi

15:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YAŞAMA SEVİNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 174

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 175

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 177

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 178

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 176

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLATLAR - Sokak: POLATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİPEÇENEK - Sokak: YENİ PEÇENEK

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSARLIKAYA - Sokak: HİSARLIKAYA

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