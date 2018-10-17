Elektrik Kesintisi 25 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 25.07.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 25 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 25 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KARGI
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖNDER - Sokak: TAŞDELEN
Ayaş planlı elektrik kesintisi
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Bala planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLBAĞI - Sokak: GÜLBAĞI
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ - Sokak: GÜRAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ - Sokak: SEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLAĞAÇ - Sokak: YEŞİLAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞÖZÜ - Sokak: BAĞÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞÖREN - Sokak: BAŞÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKILOBA - Sokak: ÇAKILOBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANYURT - Sokak: DOĞANYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAPLAN - Sokak: KAPLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZAĞAÇ - Sokak: KOZAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖST - Sokak: KÖST
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIAĞIL - Sokak: SARIAĞIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİBEKÖREN - Sokak: DİBEKÖREN
Çankaya planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: HASAN CELAL GÜZEL
Çubuk planlı elektrik kesintisi
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ - Sokak: KARAAĞAÇ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: HÜKÜMET(1.KISIM)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞRİEKİN - Sokak: SÜLÜKLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: OVACIK
13:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUHSİN YAZICIOĞLU - Sokak: DADAŞ 2
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: SELÇUKLULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 85
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 83
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: AŞAĞI YURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: 4202
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: KARTALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALLIKUYUMCU MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5243
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5228
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5283
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: YUKARI YURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: BALKUYUMCU EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4205
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4208
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖLBEK - Sokak: GÖLBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR - Sokak: BALLIKPINAR KÜME
Keçiören planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: 429
Mamak planlı elektrik kesintisi
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 40
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUTLU - Sokak: 482
Polatlı planlı elektrik kesintisi
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BASRI - Sokak: AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI)
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ
Sincan planlı elektrik kesintisi
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YAŞAMA SEVİNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 174
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 175
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 177
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 178
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 176
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POLATLAR - Sokak: POLATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİPEÇENEK - Sokak: YENİ PEÇENEK
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSARLIKAYA - Sokak: HİSARLIKAYA
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