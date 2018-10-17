Elektrik Kesintisi 26 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Eylül 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.09.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26 .09.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

16:30 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKESAT - Sokak: ESAT

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 126

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 125

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 122

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 123 09:30 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: ANKARA YOLU KÜMEEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇANİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 110

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115 09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT 10:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR - Sokak: SANCAR

Mamak planlı elektrik kesinti

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAYIR - Sokak: SAĞDUYU

Polatlı planlı elektrik kesinti

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNLER - Sokak: İNLER 10:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOZKURT 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: YOLUN SOLU TÜRKKARSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: TÜRKKARSAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ - Sokak: YUKARI YENİMEHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ - Sokak: AŞAĞI YENİMEHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKUYU - Sokak: KARAKUYU KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: BATI KISIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: DOĞU KISIM

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: KARAMOLLAUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Sincan planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ORMANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: BAHADIR