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Elektrik Kesintisi 26 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Eylül 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.09.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 26 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.09.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

16:30 - 19:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKESAT - Sokak: ESAT

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 126
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 125
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 122
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 123
09:30 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: ANKARA YOLU KÜMEEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇANİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 110
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
09:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT
10:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR - Sokak: SANCAR

Mamak planlı elektrik kesinti

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAYIR - Sokak: SAĞDUYU

Polatlı planlı elektrik kesinti

 

14:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNLER - Sokak: İNLER
10:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOZKURT
09:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: YOLUN SOLU TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ - Sokak: YUKARI YENİMEHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ - Sokak: AŞAĞI YENİMEHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKUYU - Sokak: KARAKUYU KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: BATI KISIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: DOĞU KISIM

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: KARAMOLLAUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Sincan planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ORMANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: BAHADIR

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