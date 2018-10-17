Elektrik Kesintisi 26 Eylül 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.09.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 26 Eylül 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
|16:30 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKESAT - Sokak: ESAT
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 126
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 125
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 122
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 123
|09:30 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: ANKARA YOLU KÜMEEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇANİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 110
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
|09:00 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAYKENT
|10:00 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR - Sokak: SANCAR
Mamak planlı elektrik kesinti
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLBAYIR - Sokak: SAĞDUYU
Polatlı planlı elektrik kesinti
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ILICA - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNLER - Sokak: İNLER
|10:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOZKURT
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: YOLUN SOLU TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKKARSAK - Sokak: TÜRKKARSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ - Sokak: YUKARI YENİMEHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMEHMETLİ - Sokak: AŞAĞI YENİMEHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKUYU - Sokak: KARAKUYU KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: BATI KISIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIHALİL - Sokak: DOĞU KISIM
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: KARAMOLLAUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Sincan planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARBAŞI - Sokak: ORMANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: BAHADIR
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