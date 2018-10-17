Elektrik Kesintisi 26 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 26 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
26 Mart 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|11:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: BAHÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: 1489
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: 1515
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: AHİ MESUD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1581
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1543
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: BAHÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1597
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1599
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1601
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1587
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1602
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1589
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1604
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1588
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1572
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1563
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1570
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: AHİ MESUD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1491
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1494
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1493
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ŞEHİT CELAL İŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1478
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1489
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1492
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1490
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1488
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1522
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1487
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AHİ MESUD
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|10:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEZEN.
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: KOLEJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 249.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 361
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 368
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 267
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 284
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 286
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330
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