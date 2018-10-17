Elektrik Kesintisi 26 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Mart Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.03.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Mart 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: 1489

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: 1515

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU - Sokak: AHİ MESUD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1581

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1543

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1597

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1599

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1601

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1587

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1602

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1589

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1604

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1588

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1572

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1563

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: ONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1570

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: AHİ MESUD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1491

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1494

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1493

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ŞEHİT CELAL İŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1478

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1489

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1492

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1490

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1488

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1522

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: 1487

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AHİ MESUD

Sincan Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEZEN. 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: KOLEJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 249.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 361

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 368

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: 267

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEK - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 284

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: AYAŞ ANKARA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 286

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330

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