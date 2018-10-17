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Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Mayıs Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.05.2019 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Mayıs 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.. 

26 Mayıs 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

  • AKYURT elektrik kesintisi
10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 25 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ENVER PAŞA 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KOCA YUSUF 
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: ÇANKIRI 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: 57

 

  • ALTINDAĞ elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: YENİ HAYAT

 

  • BALA elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BELÇARŞAK - Sokak: BELÇARŞAK

 

  • ÇANKAYA elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYRANCI - Sokak: HOŞDERE 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK 2

 

  • ÇUBUK elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE

 

  • KEÇİÖREN elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜN SAZAK

 

  • PURSAKLAR elektrik kesintisi
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: GAZİ ABDURRAHİM 
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT

 

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