Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 26 Mayıs 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
26 Mayıs 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- AKYURT elektrik kesintisi
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 25
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ENVER PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KOCA YUSUF
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: 57
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: YENİ HAYAT
- BALA elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BELÇARŞAK - Sokak: BELÇARŞAK
- ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYRANCI - Sokak: HOŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK 2
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜN SAZAK
- PURSAKLAR elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: GAZİ ABDURRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT
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