Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Mayıs Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.05.2019 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Mayıs 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Mayıs 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AKYURT elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 25

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ENVER PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KOCA YUSUF 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARACALAR - Sokak: 57

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: YENİ HAYAT

BALA elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BELÇARŞAK - Sokak: BELÇARŞAK

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYRANCI - Sokak: HOŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK 2

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİCE

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: GÜN SAZAK

PURSAKLAR elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: GAZİ ABDURRAHİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT

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