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Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Mayıs Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.05.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK - Sokak: AYDINCIK

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

14:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ANADOLU 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ANADOLU 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: NURETTİN KARAOĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
09:30 - 11:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUYUMCUTEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUYUMCUTEKKE - Sokak: KUYUMCUTEKKE

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

01:00 - 06:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: 92
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: RAFET CANITEZ
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: YENİAY

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖREN

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ORHAN BEY

 

Evren planlı elektrik kesinti

01:00 - 06:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İBRAHİMBEYLİ - Sokak: İBRAHİMBEYLİ

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

13:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 462
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 702
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TEK ÜÇHİSAR KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÖKKUŞAĞI SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 442
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 482
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 441
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 453
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 468
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 478
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 480
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 463
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: ÜÇ HİSAR YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1099.
09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI - Sokak: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

10:00 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 695

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İĞDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İĞDİR - Sokak: İĞDİR
Belde/Köy: İĞMİR - Mahalle:

 

Mamak planlı elektrik kesinti

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: ŞEHİT İDRİS YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 157
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: GÜLSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 53
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 63
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSEREN - Sokak: KARAMÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: GÜLSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 88
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 86
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 63
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: GAZELHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: CANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 85
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: GÜLSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 57
01:00 - 06:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPECİK - Sokak: 1491

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: ALİPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KEKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: DOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: HOŞEBE

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

13:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: GAZİ ABDURRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: OLCAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DİLMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KESKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DESTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZDEMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: YILMAZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: AKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: IŞILAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYMENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLYURT - Sokak: YEŞİLYURT

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2179
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2177
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2288
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2164
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2178
14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: 983/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK

 

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