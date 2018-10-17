Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Mayıs Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.05.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK - Sokak: AYDINCIK

Beypazarı planlı elektrik kesinti

14:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ANADOLU 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ANADOLU 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: NURETTİN KARAOĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU 09:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUYUMCUTEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUYUMCUTEKKE - Sokak: KUYUMCUTEKKE

Çankaya planlı elektrik kesinti

01:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 931

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: 92

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: RAFET CANITEZ 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: YENİAY

Çubuk planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖREN

Etimesgut planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ORHAN BEY

Evren planlı elektrik kesinti

01:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İBRAHİMBEYLİ - Sokak: İBRAHİMBEYLİ

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 462

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 702

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TEK ÜÇHİSAR KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÖKKUŞAĞI SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 442

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 482

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 441

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 453

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 468

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 478

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 480

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 463

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: ÜÇ HİSAR YAPI KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1099. 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI - Sokak: ÇAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI

Keçiören planlı elektrik kesinti

10:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 695

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İĞDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İĞDİR - Sokak: İĞDİR

Belde/Köy: İĞMİR - Mahalle:

Mamak planlı elektrik kesinti

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: ŞEHİT İDRİS YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 157

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 156

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: GÜLSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 53

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 63

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSEREN - Sokak: KARAMÜRSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: GÜLSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 88

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 86

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 63

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: GAZELHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: CANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 85

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: GÜLSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 57 01:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPECİK - Sokak: 1491

Nallıhan planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: ALİPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KEKİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: LEYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: DOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: HOŞEBE

Pursaklar planlı elektrik kesinti

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: GAZİ ABDURRAHİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: OLCAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞİRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DİLMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KEKLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KESKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTAŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZDEMİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: YILMAZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: AKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: IŞILAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYMENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLYURT - Sokak: YEŞİLYURT

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2179

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2177

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2288

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2164

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2178 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: 983/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK

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