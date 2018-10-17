Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 26 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK - Sokak: AYDINCIK
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|14:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ANADOLU 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: ANADOLU 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: NURETTİN KARAOĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
|09:30 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUYUMCUTEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUYUMCUTEKKE - Sokak: KUYUMCUTEKKE
Çankaya planlı elektrik kesinti
|01:00 - 06:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: 92
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORAN - Sokak: RAFET CANITEZ
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: YENİAY
Çubuk planlı elektrik kesinti
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖREN
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAY - Sokak: ORHAN BEY
Evren planlı elektrik kesinti
|01:00 - 06:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İBRAHİMBEYLİ - Sokak: İBRAHİMBEYLİ
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 462
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 702
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TEK ÜÇHİSAR KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÖKKUŞAĞI SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 442
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 482
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 441
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 453
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 468
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 478
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 480
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 463
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: ÜÇ HİSAR YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1099.
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI - Sokak: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI
Keçiören planlı elektrik kesinti
|10:00 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 695
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İĞDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İĞDİR - Sokak: İĞDİR
Belde/Köy: İĞMİR - Mahalle:
Mamak planlı elektrik kesinti
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: ŞEHİT İDRİS YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 12
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 157
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜREL - Sokak: 156
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: GÜLSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 53
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERÜSTÜ - Sokak: 63
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLSEREN - Sokak: KARAMÜRSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: GÜLSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 88
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 86
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 46
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 63
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: GAZELHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: CANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLVEREN - Sokak: 85
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: GÜLSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMAN - Sokak: 57
|01:00 - 06:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPECİK - Sokak: 1491
Nallıhan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: ALİPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KEKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: DOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 100.YIL - Sokak: HOŞEBE
Pursaklar planlı elektrik kesinti
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLOVA - Sokak: GAZİ ABDURRAHİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: OLCAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DİLMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KESKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DESTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZDEMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: YILMAZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: AKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: IŞILAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYMENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLYURT - Sokak: YEŞİLYURT
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2179
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2177
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2288
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2164
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2178
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: 983/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: İVEDİK
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