Elektrik Kesintisi 26 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.07.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 26 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Ayaş planlı elektrik kesinti
|09:32 - 17:32 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIRECEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIRECEP - Sokak: KUYUCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: YUSUF GÜL GÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: FATİH SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: 201
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: 236
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: 240
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: 4016
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: 4017
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: 4020
Keçiören planlı elektrik kesinti
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 333
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: AYVALI
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARLITEPE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: KORDONBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: NİŞANTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SUADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: CENGAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: MANYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CENGAVER
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜZELYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: SUADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: 434
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SUADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SİNOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: FERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARLITEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SUADİYE
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