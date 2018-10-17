Elektrik Kesintisi 26 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Temmuz Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.07.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26 .07.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş planlı elektrik kesinti

09:32 - 17:32 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIRECEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIRECEP - Sokak: KUYUCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ŞEVKET ÇİFÇİOĞLU KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: YUSUF GÜL GÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: FATİH SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: HAFIZ TEVFİK BOŞKÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: 201

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: 236

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: 240

Etimesgut planlı elektrik kesinti

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: 4016

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: 4017

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: 4020

Keçiören planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OVACIK - Sokak: 333 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: AYVALI

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARLITEPE 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: KORDONBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: NİŞANTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SUADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: MANYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CENGAVER 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜZELYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: SUADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: 434

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SUADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: SİNOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: FERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARLITEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SUADİYE



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