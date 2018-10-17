Elektrik Kesintisi 27 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Aralık Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.12.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.12.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Aralık 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

11:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: BİRLİK 09:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: VALİ MUSTAFA GÖNÜL 10:15 - 12:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: KOCA SEYİT ONBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: HALİDE EDİP ADIVAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: 30

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: 34

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İNCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AÇELYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY PINARYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT - Sokak: BAYAT

Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:

Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle:

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: YELKENLİ

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

13:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 137

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 1.TBMM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 132

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 131

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: NİHAT ÖZTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 585

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 109

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 5328

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 5344

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: İHLAS

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

09:15 - 11:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 178

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 185 13:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 1057

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 1060

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 622

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1 NOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: DAĞYAKAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 618

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 636

Mamak Planlı elektrik kesintisi

11:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1663

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

13:15 - 15:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 891

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET.....

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: SUSUZ MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5325

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5324

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5326

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5328

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5331

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5338

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA

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