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Elektrik Kesintisi 27 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Aralık Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.12.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 27 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.12.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Aralık 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Aralık 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt Planlı elektrik kesintisi 

11:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: BİRLİK
09:15 - 15:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: VALİ MUSTAFA GÖNÜL
10:15 - 12:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: KOCA SEYİT ONBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: HALİDE EDİP ADIVAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: 34
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi 

10:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AÇELYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY PINARYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT - Sokak: BAYAT
Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle:

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi 

10:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: YELKENLİ

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

13:15 - 15:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 137
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 1.TBMM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 132
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 131
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: NİHAT ÖZTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH ŞAMİL - Sokak: 585
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 109
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 5328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 5344
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKINCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: İHLAS

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

09:15 - 11:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GÖKKUŞAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 178
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 185
13:15 - 15:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 1057
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 1060
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 622
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 1 NOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: DAĞYAKAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 618
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 636

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

11:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1663

 

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

13:15 - 15:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALETEPE - Sokak: 891
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET.....
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: SUSUZ MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: AKINCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5324
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5326
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5331
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5338
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA

 

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