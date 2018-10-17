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Elektrik Kesintisi 27 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Haziran Cumartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 27 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.06.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Mamak planlı elektrik kesintisi

10:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: GÜZELİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: KAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: KIRKAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: MÜNZEVİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: TIP FAKÜLTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: ŞEHİT HAKKI ÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: ŞEHİT OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABİDİNPAŞA - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: TIP FAKÜLTESİ


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