Elektrik Kesintisi 27 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Haziran Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 25.06.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27 .06.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 24 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 10:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKESAT - Sokak: ESAT 09:59 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: JOHN F. KENNEDY 09:30 - 16:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 27

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 28

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 30

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 34

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93 09:30 - 16:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: BÜYÜKSARAY TOP. İŞY.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2038

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2075

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2051

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2074

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 32

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 221

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 113

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 212

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 235

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKINCI - Sokak: TUSAŞ HAVACILAR



Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:30 - 16:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM 01:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388



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