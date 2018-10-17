Elektrik Kesintisi 27 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.06.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 27 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 24 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
27 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:00 - 10:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKESAT - Sokak: ESAT
|09:59 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: JOHN F. KENNEDY
|09:30 - 16:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 27
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 28
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 34
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 93
|09:30 - 16:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: BÜYÜKSARAY TOP. İŞY.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2038
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: VETERNERLİK MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2075
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2051
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: 2074
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 32
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 221
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 113
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 212
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 235
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKINCI - Sokak: TUSAŞ HAVACILAR
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|09:30 - 16:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
|01:00 - 06:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388
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