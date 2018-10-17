Elektrik Kesintisi 27 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.07.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 27 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
27 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLKENT - Sokak: 555
Keçiören planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 957
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 998
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 956
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 429
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 960
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 965
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 962
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 996
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 991
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 993
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 997
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 995
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 459
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 474/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 450
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 429
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 464
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 452
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 453
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 449
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 456
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 458
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 446
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BURSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 462
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 463
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 460
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 457
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 448
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 451
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: COŞKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 461
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: OSMANGAZİ
Sincan planlı elektrik kesinti
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YAPICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YADİGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: ÜST.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 161
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YENİ DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: VİTRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: AYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: SİYAH LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: AHİ MESUD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ATA
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: VEYSEL KARANİ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKYERLEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKYERLEŞİM - Sokak: 1237
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKYERLEŞİM - Sokak: 1939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 3564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 1940
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1237
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: MELİH GÖKÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 2287
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1238/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1238
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1238/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 775
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKOSB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2118
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1954
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1949
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1940
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2113
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1467
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1947
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1942
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1953
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