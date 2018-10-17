Elektrik Kesintisi 27 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Temmuz Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.07.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27 .07.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLKENT - Sokak: 555

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 957

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 998

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 956

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 429

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 960

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 965

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 962

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 996

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 991

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 993

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 997

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTEPE - Sokak: 995

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 459

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 474/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 450

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 429

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 464

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 452

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 453

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 449

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 456

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 458

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 446

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BURSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 462

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 463

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 460

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 457

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 448

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 451

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: 461

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: OSMANGAZİ



Sincan planlı elektrik kesinti

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YAPICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YADİGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: ÜST.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: 161

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: YENİ DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: VİTRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: ATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: AYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: SİYAH LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: AHİ MESUD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ATA

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: VEYSEL KARANİ 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKYERLEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKYERLEŞİM - Sokak: 1237

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLKYERLEŞİM - Sokak: 1939

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 3564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 1940

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1237

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: MELİH GÖKÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 2287

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1238/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1238

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 1238/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 775

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKOSB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2118

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1946

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1954

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1949

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1940

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2113

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1467

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1947

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1942

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1953



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