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Elektrik Kesintisi 28 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 28 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 28.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 28 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 28 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

28 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM ÖZALP - Sokak: HİRFANLI
09:45 - 13:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİLEKLER - Sokak: 114

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: 2052
15:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKER - Sokak: YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

09:45 - 13:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: ANKARA YOLU KÜMEEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: GİMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇANİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 110
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
10:15 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 33

 

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