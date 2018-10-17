Elektrik Kesintisi 28 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 28 Temmuz Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 28.07.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28.07.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 28 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

28 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR - Sokak: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ARIKLAR MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE - Sokak: ÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE - Sokak: YAĞMURDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE - Sokak: KARAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEBAĞ - Sokak: GÖKÇEBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYRAM - Sokak: KÖY BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYRAM - Sokak: AYAŞ ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET

Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Belde/Köy: GÖKÇEBAĞ - Mahalle:

Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle:

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN (MÜCAVİR)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYMAAĞAÇ - Sokak: OYMAAĞAÇ

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALAKOÇ - Sokak: ALAKOÇ 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: BEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: TEPEBAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: ÖRENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: İ MELİH GÖKÇEK

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 929

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1008

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1010

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1012

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1011 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL - Sokak: YAKUPABDAL 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3043 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: MALAZGİRT 1071 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: 58

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT

Güdül planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZÇALTI - Sokak: ÖZÇALTI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEĞİZ - Sokak: İNCEĞİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPDERVİŞ - Sokak: YAKUPDERVİŞ

Keçiören planlı elektrik kesintisi

14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: BAKLAVACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: BAHTİYAR 10:45 - 11:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ÇOBANKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: FARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAYIP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AZİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ESED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GANİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HANÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HELAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KULLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÜNYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NEFİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSRELİK - Sokak: KÖSRELİK KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT - Sokak: BARBAROS.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAY - Sokak: KIVRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALPAGUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALPAGUT - Sokak: ALPAGUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BADEMLİ - Sokak: BADEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: BAŞAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYSARAY - Sokak: GÜNEYSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLAK - Sokak: KIŞLAK

Belde/Köy: ALPAGUT - Mahalle:

Belde/Köy: BADEMLİ - Mahalle:

Belde/Köy: BAŞAĞAÇ - Mahalle:

Belde/Köy: GÜNEYSARAY - Mahalle:

Belde/Köy: KIŞLAK - Mahalle:

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: OKYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: TEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: IŞIK

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOĞAZİÇİ - Sokak: BERAT CÖMERTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEÇİTLİ - Sokak: GEÇİTLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: EBEMÖLEN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSULAR - Sokak: MUSULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI

Belde/Köy: KADINCIK - Mahalle:

Belde/Köy: SADIKLI - Mahalle:

Sincan planlı elektrik kesintisi

10:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 261

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 290

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: AHMET ANDİÇEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: AHMET KABAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 262

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330 13:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: KERKÜK 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 3564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 2287

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 775

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKOSB 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388 11:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5325 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: BÜZCÜLER



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