Elektrik Kesintisi 28 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28.07.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 28 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
28 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Ayaş planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR - Sokak: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ARIKLAR MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE - Sokak: ÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE - Sokak: YAĞMURDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞMURDEDE - Sokak: KARAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEBAĞ - Sokak: GÖKÇEBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYRAM - Sokak: KÖY BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYRAM - Sokak: AYAŞ ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Belde/Köy: GÖKÇEBAĞ - Mahalle:
Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle:
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİKMEN - Sokak: DİKMEN (MÜCAVİR)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYMAAĞAÇ - Sokak: OYMAAĞAÇ
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALAKOÇ - Sokak: ALAKOÇ
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: BEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: TEPEBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: ÖRENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: İ MELİH GÖKÇEK
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 929
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1008
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1010
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1012
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: 1011
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPABDAL - Sokak: YAKUPABDAL
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3043
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: BEYLER ERDEM FUNDA SİTESİ
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: MALAZGİRT 1071
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT OSMAN AVCI - Sokak: 58
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: AYDIN MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN - Sokak: 3484
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3378
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK ERCAN - Sokak: 3340
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT
Güdül planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZÇALTI - Sokak: ÖZÇALTI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEĞİZ - Sokak: İNCEĞİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPDERVİŞ - Sokak: YAKUPDERVİŞ
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: BAKLAVACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: BAHTİYAR
|10:45 - 11:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ÇOBANKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: FARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAYIP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AZİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ESED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GANİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HANÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HELAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KULLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÜNYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NEFİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSRELİK - Sokak: KÖSRELİK KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT - Sokak: BARBAROS.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAY - Sokak: KIVRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALPAGUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALPAGUT - Sokak: ALPAGUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BADEMLİ - Sokak: BADEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAĞAÇ - Sokak: BAŞAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYSARAY - Sokak: GÜNEYSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLAK - Sokak: KIŞLAK
Belde/Köy: ALPAGUT - Mahalle:
Belde/Köy: BADEMLİ - Mahalle:
Belde/Köy: BAŞAĞAÇ - Mahalle:
Belde/Köy: GÜNEYSARAY - Mahalle:
Belde/Köy: KIŞLAK - Mahalle:
Mamak planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: OKYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: TEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: PINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY CUMHURİYET - Sokak: IŞIK
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOĞAZİÇİ - Sokak: BERAT CÖMERTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVEKOVAN - Sokak: DENİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEÇİTLİ - Sokak: GEÇİTLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: EBEMÖLEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSULAR - Sokak: MUSULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI
Belde/Köy: KADINCIK - Mahalle:
Belde/Köy: SADIKLI - Mahalle:
Sincan planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 261
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 290
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: AHMET ANDİÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: AHMET KABAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: 262
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330
|13:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: KERKÜK
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: 3564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERHAT - Sokak: 2287
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 775
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKOSB
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388
|11:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5325
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: BÜZCÜLER
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