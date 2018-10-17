Elektrik Kesintisi 29 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 29 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
29 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
|12:15 - 18:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
Altındağ planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARAJ - Sokak: 1485
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1642
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1640
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1641
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1638
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 4.KISIM SANAYİİ ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1639
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN MAH.
|00:30 - 06:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ÇANKIRI
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAŞAR - Sokak: MEHMET ÇAKIR
Çankaya planlı elektrik kesinti
|00:30 - 06:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: ŞEHİT ADEM YAVUZ
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|08:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR
Haymana planlı elektrik kesinti
|08:30 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: PERVANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: NİYAZİ SİREL
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|11:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 65
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 68
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 60
|14:30 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: İÇVİRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: YAHYA KEMAL
|09:00 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 86
Keçiören planlı elektrik kesinti
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜKSELTEPE - Sokak: 1950/2
Nallıhan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: BÜLENT ECEVİT
Sincan planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: SEYRİCE MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 205
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 204.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 200.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 201.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 180.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 196
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 195
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 210
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 198
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 207
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 206
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 209
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: KIRGIZİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 197
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN OSB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: AYAŞ ANK. YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 559
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: GÜRÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALET - Sokak: ADALET KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETGÜL - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ
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