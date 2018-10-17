Elektrik Kesintisi 29 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Ağustos 2021 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.08.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.08.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 AĞUSTOS Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

12:15 - 18:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARAJ - Sokak: 1485

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1642

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1640

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1641

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1638

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 4.KISIM SANAYİİ ALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1639

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN MAH. 00:30 - 06:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ÇANKIRI

Beypazarı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAŞAR - Sokak: MEHMET ÇAKIR

Çankaya planlı elektrik kesinti

00:30 - 06:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: ŞEHİT ADEM YAVUZ

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

08:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR

Haymana planlı elektrik kesinti

08:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: PERVANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: NİYAZİ SİREL

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

11:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 65

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 68

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 60 14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL 13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: İÇVİRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATIKADIN - Sokak: YAHYA KEMAL 09:00 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 86

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜKSELTEPE - Sokak: 1950/2

Nallıhan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: BÜLENT ECEVİT

Sincan planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: SEYRİCE MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 205

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 204.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 200.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 201.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 180.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 196

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 195

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 210

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 198

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 207

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 206

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 209

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 211

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: KIRGIZİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 197

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN OSB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: AYAŞ ANK. YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 559

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: GÜRÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALET - Sokak: ADALET KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETGÜL - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ