Elektrik Kesintisi 3 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Kasım Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.11.2019 Pazar Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.11.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Kasım 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Kasım 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AKYURT elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ÇANKIRI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 799

ÇANKAYA elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: ŞEHİT ADEM YAVUZ

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2525

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: YEŞİLÇAM İŞY.YAPI.KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2472

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2485

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2483

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2487

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2474

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2476

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2475

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.

HAYMANA elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKÖY - Sokak: ATAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKIŞLA - Sokak: ESKİKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KATRANCI - Sokak: KATRANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEREFLİGÖKGÖZ - Sokak: ŞEREFLİGÖKGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMAK - Sokak: YAMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRAKBAYIRI - Sokak: YAPRAKBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKLİ - Sokak: ÇELTİKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURUPINAR - Sokak: DURUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERİNYAYLA - Sokak: SERİNYAYLA

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

12:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMRAH - Sokak: BASIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMRAH - Sokak: YAMAÇ

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1654/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1654/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1654

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1658

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1656

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1680

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1678

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: KARAPÜRÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1657

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AHMET ŞİMŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DEPO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK

Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: SEYRİCE MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: AYAŞ ANK. YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: GÜROZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALET - Sokak: ADALET

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLICA - Sokak: PTT LOJMANLARI

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