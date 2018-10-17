Elektrik Kesintisi 3 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.11.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 3 Kasım 2019 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
3 Kasım 2019 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- AKYURT elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: ÇANKIRI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 799
- ÇANKAYA elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILAY - Sokak: ŞEHİT ADEM YAVUZ
- ETİMESGUT elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2525
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: YEŞİLÇAM İŞY.YAPI.KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2472
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2485
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2483
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2487
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2474
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2476
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2475
- GÖLBAŞI elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
- HAYMANA elektrik kesintisi
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKÖY - Sokak: ATAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKIŞLA - Sokak: ESKİKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KATRANCI - Sokak: KATRANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEREFLİGÖKGÖZ - Sokak: ŞEREFLİGÖKGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMAK - Sokak: YAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRAKBAYIRI - Sokak: YAPRAKBAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKLİ - Sokak: ÇELTİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURUPINAR - Sokak: DURUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SERİNYAYLA - Sokak: SERİNYAYLA
- KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|12:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLA - Sokak: KIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANİYE - Sokak: ORHANİYE
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 186
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 655
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMRAH - Sokak: BASIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMRAH - Sokak: YAMAÇ
- MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1654/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1654/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1654
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1658
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1656
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1655
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1680
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1678
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: KARAPÜRÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1657
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKİN - Sokak: ÖZALP
- ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AHMET ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DEPO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK
Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:
- SİNCAN elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÖREKENT - Sokak: SEYRİCE MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: AYAŞ ANK. YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: GÜROZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALET - Sokak: ADALET
- YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLICA - Sokak: PTT LOJMANLARI
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