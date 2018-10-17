  • BIST 109.065
  • Altın 317,780
  • Dolar 6,1901
  • Euro 6,8929
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKAŞubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
»

Elektrik Kesintisi 3 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Mart Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 3 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Mart 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


AKYURT elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: AKASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EREĞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERİŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESNAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EBEDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENYEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EZİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SEVİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SEYMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ÇUBUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EZGİ
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

 

AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

 

ÇAMLIDERE elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUĞRALAR - Sokak: YAYLA BUĞRALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANLAR - Sokak: DOĞANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANLAR - Sokak: ÇAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: AŞAĞI DÖRTKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: DEDEM ÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: YAYLA DÖRTKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: KURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: GÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: YUKARI DÖRTKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK - Sokak: ELDELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK - Sokak: YAYLA ELDELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: GÜNEY YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MERKEZ BÜKELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: YAYLA BÜKELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: TOKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: TOKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: YAYLA ELVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: YAYLA İNCEÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ - Sokak: MANDIRA ÖZMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ - Sokak: ÖZMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: ESKİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: YUKARI SARIKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: YAYLA SARIKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: MURATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: AŞAĞI SARIKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAHŞİHAN - Sokak: YAHŞİHAN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: ALIÇBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: BAKIRLI

 

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1 KÜME
09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD

 

ERİMESGUT elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 313

 

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:

 

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: NESRİN

 

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: GÖCEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ORKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DEDE KORKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BUDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 206
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 279
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/7
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 270/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 278
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: MAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 263
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 261
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 280
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 269
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 264
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 267
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 268
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 266
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ

 

PURSAKLAR elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: ATATÜRK....
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: DİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MİTHATPAŞA 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: TANER SAĞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MİMAR SİNAN.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: FARABİ

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY - Sokak: ÇAVUŞKÖY KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY - Sokak: KOZAN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAMOLLAUŞAĞI - Sokak: KARAMOLLAUŞAĞI.
Belde/Köy: ÇAVUŞKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:
Belde/Köy: KARANDERE - Mahalle:

 

SİNCAN elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEDRİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu seferde, millet duada03 Mart 2020 Salı 02:12
  • Altındağ'da 42 bin kursiyer03 Mart 2020 Salı 01:08
  • İdlib03 Mart 2020 Salı 00:38
  • Suriye'de ne işimiz mi var?03 Mart 2020 Salı 00:15
  • Türkiye’nin Havalimanları02 Mart 2020 Pazartesi 13:22
  • İstanbul Kütahya arası kaç km? İstanbul Kütahya arası kaç saat? İstanbul'dan Kütahya'ya nasıl gidilir?  02 Mart 2020 Pazartesi 12:15
  • Hakiki Kaman cevizi nasıl anlaşılır? Kaman Ziraat Odası açıkladı02 Mart 2020 Pazartesi 10:48
  • Musa Kazım Arıcan kimdir? Hayatı ve kariyeri…02 Mart 2020 Pazartesi 10:37
  • Simide zam yolda02 Mart 2020 Pazartesi 05:12
  • Judacular İdlib şehitlerini andı02 Mart 2020 Pazartesi 04:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti