Elektrik Kesintisi 3 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 3 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
3 Mart 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
AKYURT elektrik kesintisi
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: AKASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EREĞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERİŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESNAF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SERÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EBEDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENYEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EZİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SEVİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SEYMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ÇUBUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELTİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EZGİ
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
AYAŞ elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
ÇAMLIDERE elektrik kesintisi
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUĞRALAR - Sokak: YAYLA BUĞRALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANLAR - Sokak: DOĞANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANLAR - Sokak: ÇAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: AŞAĞI DÖRTKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: DEDEM ÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: YAYLA DÖRTKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: KURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: GÖL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: YUKARI DÖRTKONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK - Sokak: ELDELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK - Sokak: YAYLA ELDELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: GÜNEY YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MERKEZ BÜKELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: YAYLA BÜKELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: TOKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: TOKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: YAYLA ELVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: YAYLA İNCEÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ - Sokak: MANDIRA ÖZMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ - Sokak: ÖZMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: ESKİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: YUKARI SARIKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: YAYLA SARIKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: MURATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: AŞAĞI SARIKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAHŞİHAN - Sokak: YAHŞİHAN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: ALIÇBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: BAKIRLI
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER
ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1 KÜME
|09:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD
ERİMESGUT elektrik kesintisi
|09:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 313
GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:
KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: NESRİN
MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: GÖCEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: MANOLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ORKİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DEDE KORKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BUDAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 206
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 279
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/7
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 270/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 278
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: MAMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 263
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 261
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 280
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 269
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 264
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 267
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 268
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 266
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ
PURSAKLAR elektrik kesintisi
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: ATATÜRK....
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: DİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: KAZIM KARABEKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MİTHATPAŞA 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: TANER SAĞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MİMAR SİNAN.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: FARABİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY - Sokak: ÇAVUŞKÖY KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY - Sokak: KOZAN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAMOLLAUŞAĞI - Sokak: KARAMOLLAUŞAĞI.
Belde/Köy: ÇAVUŞKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:
Belde/Köy: KARANDERE - Mahalle:
SİNCAN elektrik kesintisi
|09:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEDRİ
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