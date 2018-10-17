Elektrik Kesintisi 3 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Mart Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.03.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Mart 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AKYURT elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: AKASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EREĞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERİŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESNAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SERÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EBEDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ESENYEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EZİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SEVİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: SEYMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ÇUBUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ERTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: ELTİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: EZGİ 10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL

AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

ÇAMLIDERE elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUĞRALAR - Sokak: YAYLA BUĞRALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANLAR - Sokak: DOĞANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANLAR - Sokak: ÇAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: AŞAĞI DÖRTKONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: DEDEM ÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: YAYLA DÖRTKONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: KURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: GÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DÖRTKONAK - Sokak: YUKARI DÖRTKONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK - Sokak: ELDELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELDELEK - Sokak: YAYLA ELDELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: KUZEY YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAK - Sokak: GÜNEY YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MERKEZ BÜKELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: YAYLA BÜKELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: TOKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: TOKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: YAYLA ELVANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: YAYLA İNCEÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ - Sokak: MANDIRA ÖZMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZMÜŞ - Sokak: ÖZMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: ESKİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: YUKARI SARIKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: YAYLA SARIKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: MURATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIKAVAK - Sokak: AŞAĞI SARIKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAHŞİHAN - Sokak: YAHŞİHAN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: ALIÇBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: BAKIRLI

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: OĞUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRCİ - Sokak: 1 KÜME 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD

ERİMESGUT elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 313

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: OĞUZ KAAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: SEMERCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SORGUN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: SORGUN - Mahalle:

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: NESRİN

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: GÖCEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALAPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: MANOLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ORKİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DEDE KORKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BUDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 206

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 279

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/7

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 270/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 278

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: MAMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 263

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 265/6

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 261

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 280

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 269

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 264

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 267

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 268

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELERİÇİ - Sokak: 266

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAAĞAÇ

PURSAKLAR elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: ATATÜRK....

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: DİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MİTHATPAŞA 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: TANER SAĞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: KARACAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: MİMAR SİNAN.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: FARABİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY - Sokak: ÇAVUŞKÖY KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞKÖY - Sokak: KOZAN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAMOLLAUŞAĞI - Sokak: KARAMOLLAUŞAĞI.

Belde/Köy: ÇAVUŞKÖY - Mahalle:

Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:

Belde/Köy: KARANDERE - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BEDRİ

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