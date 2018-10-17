  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Elektrik Kesintisi 3 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Mayıs Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.05.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 3 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.05.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Mayıs 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Mayıs 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

baskent-elektrik-duyuru.jpg

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 3 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi 100 ayrı noktaya covid-19 atık konteyneri koydu02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:08
  • Mamak’ta açık fırınların listesi02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:05
  • Ülkelerine gidemeyen öğrencilere ODTÜ camisi’nden iftar ve sahur ikramı02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:27
  • Tarihte Cuma ve bayram namazının kılınmadığı zamanlar oldu mu?02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:04
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Mayıs 2020 - ASKİ02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:09
  • Korona bizlere neyi öğretti?01 Mayıs 2020 Cuma 12:18
  • 1 Mayıs nedir? 1 Mayıs'ta Taksim'de ne oldu? 1 Mayıs'ın tarihteki önemi...01 Mayıs 2020 Cuma 11:56
  • Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?01 Mayıs 2020 Cuma 09:30
  • Yasağın ilk günü marketler kaça kadar açık olacak?01 Mayıs 2020 Cuma 09:00
  • Kahramankazan'da ve Türkiye'de bir ilk!01 Mayıs 2020 Cuma 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti