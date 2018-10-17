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Elektrik Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Şubat Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

  • ALTINDAĞ elektrik kesintisi
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: DERME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: YEŞİLBÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ÇEVRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: HARMAN
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2003/1
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: SERPMEEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
03:50 - 04:50 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: RÜZGARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 272

 

  • AYAŞ elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:

 

  • BALA elektrik kesintisi
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

 

  • ÇANKAYA elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 498
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 448
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: NİĞDE
03:50 - 04:50 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN

 

  • ÇUBUK elektrik kesintisi
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:

 

  • ETİMESGUT elektrik kesintisi
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN

 

  • EVREN elektrik kesintisi
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: SOLAKUŞAĞI - Mahalle:

 

  • GÖLBAŞI elektrik kesintisi
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 986/1
14:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: KARAAĞIZLI
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI - Sokak: MAHMATLI

 

  • GÜDÜL elektrik kesintisi
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
12:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ

 

  • KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE
03:50 - 04:50 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN

 

  • KEÇİÖREN elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİ - Sokak: SÜMBÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAKTEPE - Sokak: 1648

 

  • MAMAK elektrik kesintisi
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 938

 

  • NALLIHAN elektrik kesintisi
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: ATATÜRK

 

  • ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E-90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

 

  • SİNCAN elektrik kesintisi 
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: ESKİ BUCUK BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MELİH GÖKÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 71
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: BUCUK MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: AHMET KOPARAN

 

  • YENİMAHALLE elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
04:00 - 05:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETGÜL - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYALAR - Sokak: 794
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYALAR - Sokak: 820

 

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