Elektrik Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 3 Şubat Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 03.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 3 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

3 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: DERME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: YEŞİLBÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: HARMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: ALTINPARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: UZAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: UZAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ÇEVRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ALTINPARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: HARMAN 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2003/1 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: SERPMEEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ 03:50 - 04:50 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: RÜZGARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 272

AYAŞ elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET

Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:

BALA elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ 04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 498

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 448

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: NİĞDE 03:50 - 04:50 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:

ETİMESGUT elektrik kesintisi

04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN

EVREN elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK 04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: SOLAKUŞAĞI - Mahalle:

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 986/1 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: KARAAĞIZLI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI - Sokak: MAHMATLI

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ 12:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE 03:50 - 04:50 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ 04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİ - Sokak: SÜMBÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAKTEPE - Sokak: 1648

MAMAK elektrik kesintisi

04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 938

NALLIHAN elektrik kesintisi

04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: ATATÜRK

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E-90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU

Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:

Belde/Köy: AKİN - Mahalle:

Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:

Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:

Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:

Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: ESKİ BUCUK BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MELİH GÖKÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 71

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: BUCUK MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: AHMET KOPARAN

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM 04:00 - 05:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETGÜL - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYALAR - Sokak: 794

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYALAR - Sokak: 820

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