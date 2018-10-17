Elektrik Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 03.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 3 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 3 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
3 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: DERME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: YEŞİLBÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: HARMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ÇEVRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ALTINPARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: HARMAN
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞİKKAYA - Sokak: 2003/1
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: SERPMEEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
|03:50 - 04:50 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: RÜZGARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 272
- AYAŞ elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:
- BALA elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
- ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: TURAN GÜNEŞ
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 498
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 448
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARBİYE - Sokak: NİĞDE
|03:50 - 04:50 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:
- ETİMESGUT elektrik kesintisi
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN
- EVREN elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: SOLAKUŞAĞI - Mahalle:
- GÖLBAŞI elektrik kesintisi
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 986/1
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: KARAAĞIZLI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI - Sokak: MAHMATLI
- GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
|12:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
- KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FETHİYE - Sokak: FETHİYE
|03:50 - 04:50 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİ - Sokak: SÜMBÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAKTEPE - Sokak: 1648
- MAMAK elektrik kesintisi
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 938
- NALLIHAN elektrik kesintisi
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: ATATÜRK
- ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E-90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞANLIKIŞLA - Sokak: ŞANLIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:
- SİNCAN elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: ESKİ BUCUK BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MELİH GÖKÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: 71
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: BUCUK MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇOĞLU - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İLYAKUT - Sokak: İLYAKUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: AHMET KOPARAN
- YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞTEPE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
|04:00 - 05:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETGÜL - Sokak: ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYALAR - Sokak: 794
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYALAR - Sokak: 820
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