Elektrik Kesintisi 4 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.11.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 4 Kasım 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
4 Kasım 2020 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞAHİNER
|13:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: ATASOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: KARAKOYUNLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA - Sokak: AHLATLI
Bala Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALÇEŞME - Sokak: ÇATALÇEŞME
Çamlıdere Planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MANDIRA BÜKELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MERKEZ BÜKELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: HATIPLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 1.KÜME ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.KÜME ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: ÖRENİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: BENLİ YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: BELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: ÇÖRTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.KÜME ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: KUZEY DAĞKUZÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: AHMETLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: GÜNEY DAĞKUZÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: ÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: MERKEZ ELVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEY - Sokak: BENLİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEY - Sokak: GÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: İNCEÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN - Sokak: MERKEZ OSMANSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN - Sokak: DÖKÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN - Sokak: GÜRAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEDİÖREN - Sokak: MERKEZ YEDİÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEDİÖREN - Sokak: BEŞEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEDİÖREN - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILANLI - Sokak: YILANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILANLI - Sokak: YAYLA YILANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: ALIÇBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: MERKEZ YONCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: FEDDERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: CAMİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: HOCALAR
Çubuk Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATOKCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATOKCULAR - Sokak: ÇATOKCULAR 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATOKCULAR - Sokak: ÇATOKÇULAR 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURHASAN - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAÇAM - Sokak: KARAÇAM KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLACIK - Sokak: 1.KIŞLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLACIK - Sokak: KARAGÖL KIŞLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLACIK - Sokak: 2.KIŞLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖREN - Sokak: KIZILÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURUÇAY - Sokak: KURUÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NUSRATLAR - Sokak: NUSRATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUAĞAÇ - Sokak: ULUAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUAĞAÇ - Sokak: TEVFİK YILMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLAK - Sokak: YAYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLKENT - Sokak: KIZILEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLKENT - Sokak: YEŞİLKENT KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMAYDOĞAN - Sokak: GAZİ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMAYDOĞAN - Sokak: YILDIRIMAYDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMELÖREN - Sokak: YILDIRIMELÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMELÖREN - Sokak: ALVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMELÖREN - Sokak: YEŞİLÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: YILDIRIMEVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: ALUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: DEREKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: KUZUÖREN
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAHMET
Elmadağ Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 254
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA
|12:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1305
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERMEROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1302
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1308
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1310
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1309
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1315
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR
|13:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK
Haymana Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: PERVANE
Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEĞİZ - Sokak: İNCEĞİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPDERVİŞ - Sokak: YAKUPDERVİŞ
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TAŞTEPE
|13:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ZALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YAMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYNAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KOŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DENİZKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: NEVRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KARMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ÇIRAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DOĞUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BOZOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: MOTOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ULUGÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KADIRGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MURADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MARTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURKUAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MODERN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARA ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KEMERALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SANATKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EYLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KIRÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURAN
Pursaklar Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK KÜME
Sincan Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU - Sokak: ERKEKSU
|16:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇAĞRIŞIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/7
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇATALCA
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677
|14:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYVAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AŞIKLAR
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 19:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA
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