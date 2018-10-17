Elektrik Kesintisi 4 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 4 Kasım Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 04.11.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.11.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 4 Kasım 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Kasım Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

4 Kasım 2020 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞAHİNER 13:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: ATASOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: KARAKOYUNLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA - Sokak: AHLATLI

Bala Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALÇEŞME - Sokak: ÇATALÇEŞME

Çamlıdere Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MANDIRA BÜKELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜKELER - Sokak: MERKEZ BÜKELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: HATIPLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 1.KÜME ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.KÜME ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: ÖRENİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: BENLİ YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: BELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: ÇÖRTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.KÜME ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: KUZEY DAĞKUZÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: AHMETLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: GÜNEY DAĞKUZÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞKUZÖREN - Sokak: ÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELVANLAR - Sokak: MERKEZ ELVANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEY - Sokak: BENLİ YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEY - Sokak: GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: İNCEÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN - Sokak: MERKEZ OSMANSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN - Sokak: DÖKÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANSİN - Sokak: GÜRAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEDİÖREN - Sokak: MERKEZ YEDİÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEDİÖREN - Sokak: BEŞEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEDİÖREN - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILANLI - Sokak: YILANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILANLI - Sokak: YAYLA YILANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: ALIÇBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: MERKEZ YONCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YONCATEPE - Sokak: FEDDERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: CAMİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: HOCALAR

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATOKCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATOKCULAR - Sokak: ÇATOKCULAR 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATOKCULAR - Sokak: ÇATOKÇULAR 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURHASAN - Sokak: DURHASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAÇAM - Sokak: KARAÇAM KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLACIK - Sokak: 1.KIŞLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLACIK - Sokak: KARAGÖL KIŞLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIŞLACIK - Sokak: 2.KIŞLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖREN - Sokak: KIZILÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURUÇAY - Sokak: KURUÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NUSRATLAR - Sokak: NUSRATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUAĞAÇ - Sokak: ULUAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUAĞAÇ - Sokak: TEVFİK YILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLAK - Sokak: YAYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLKENT - Sokak: KIZILEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLKENT - Sokak: YEŞİLKENT KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMAYDOĞAN - Sokak: GAZİ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMAYDOĞAN - Sokak: YILDIRIMAYDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMELÖREN - Sokak: YILDIRIMELÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMELÖREN - Sokak: ALVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMELÖREN - Sokak: YEŞİLÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: YILDIRIMEVCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: ALUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: DEREKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMEVCİ - Sokak: KUZUÖREN 09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAHMET

Elmadağ Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 254

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA 12:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1305

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERMEROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1302

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1308

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1310

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1309

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1315

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALLIKPINAR 13:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK

Haymana Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: PERVANE

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEĞİZ - Sokak: İNCEĞİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKUPDERVİŞ - Sokak: YAKUPDERVİŞ

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TAŞTEPE 13:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ZALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YAMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYNAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KOŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DENİZKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: NEVRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KARMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ÇIRAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DOĞUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BOZOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: MOTOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SEVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ULUGÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KADIRGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MURADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MARTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURKUAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MODERN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARA ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KEMERALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SANATKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EYLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KIRÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUVVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURAN

Pursaklar Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: PEÇENEK KÜME

Sincan Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU - Sokak: ERKEKSU 16:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇAĞRIŞIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/6

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/7

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇATALCA 13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677 14:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYVAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AŞIKLAR

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

13:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

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