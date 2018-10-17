Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 4 Şubat Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 04.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 4 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

4 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 372

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 550

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 527

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KARAPÜRÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 517

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 527/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALLIKUYUMCU MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALKUYUMCU EVLERİ 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 218

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBAŞ - Sokak: AKBAŞ 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPANLI - Sokak: SAPANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: ADALIKUZU - Mahalle:

Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:

Belde/Köy: KAYI - Mahalle:

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KALDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KAYACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: AYANLAR YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: HINDILLI YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM TUZ İŞL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI

Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: VARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ADIGÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASFALT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASUDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: GAMZELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AŞIKLAR

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