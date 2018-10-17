Elektrik Kesintisi 4 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 04.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 4 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 4 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
4 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 372
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 550
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 527
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KARAPÜRÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 517
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 527/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
- AYAŞ elektrik kesintisi
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
- ETİMESGUT elektrik kesintisi
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALLIKUYUMCU MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALKUYUMCU EVLERİ
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 218
- GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBAŞ - Sokak: AKBAŞ
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: LEBLEBİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI - Sokak: GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKÖZÜ - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPANLI - Sokak: SAPANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YELLİ - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: ADALIKUZU - Mahalle:
Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:
Belde/Köy: KAYI - Mahalle:
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE
- ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KALDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: KAYACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLA - Sokak: AYANLAR YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: HINDILLI YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLOVA - Sokak: KALDIRIM TUZ İŞL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMZALI - Sokak: HAMZALI
Belde/Köy: HAMZALI - Mahalle:
- SİNCAN elektrik kesintisi
|09:00 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: VARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ADIGÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AHSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ALICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASFALT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: ASUDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: GAMZELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ OSMANPAŞA - Sokak: AŞIKLAR
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