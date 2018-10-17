Elektrik Kesintisi 5 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Haziran Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.06.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Haziran 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Ayaş planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

10:55 - 14:55 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: A KÜMESİ AKKAYA

Çankaya planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

10:35 - 17:35 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: ÖĞRETMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: BUDAPEŞTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1425

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1469

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: ÖĞRETMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: BUDAPEŞTE

Etimesgut planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

10:55 - 14:55 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK MAH.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: 4068

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: 4070

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: 4057

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: DUMLUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: YUKARI YURTÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: 4405

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4350

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4351

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4353

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: BERAT

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

12:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YASSIÇİMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KARATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: BALTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 29 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: REMZİ ÇIRPAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARDELEN 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: OSMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUBİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEŞALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BUKLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DERYALAR 12:00 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BUKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CİHANGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 29 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇAĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CİHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DAĞISTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HİLKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MİRALAY NAZIMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SAHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: EDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DERYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TÜRKÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR

Kalecik planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

12:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: AYRANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: GÖKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: KAYIKBAYIRI

Belde/Köy: GÖKDERE - Mahalle:

Keçiören planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM

Sincan planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)

10:55 - 14:55 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677

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