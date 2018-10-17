Elektrik Kesintisi 5 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.06.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 5 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
5 Haziran 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Ayaş planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|10:55 - 14:55 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA - Sokak: A KÜMESİ AKKAYA
Çankaya planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|10:35 - 17:35 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: ÖĞRETMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: BUDAPEŞTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1425
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1469
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: ÖĞRETMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: BUDAPEŞTE
Etimesgut planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|10:55 - 14:55 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK MAH.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: 4068
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: 4070
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: 4057
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIYURTÇU - Sokak: DUMLUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: YUKARI YURTÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU - Sokak: 4405
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4350
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: 4353
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURKUAZ - Sokak: BERAT
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|12:00 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YASSIÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: BALTACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 29 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: REMZİ ÇIRPAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARDELEN 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: OSMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUBİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEŞALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BUKLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DERYALAR
|12:00 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CİHANGİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 29 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇAĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CİHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DAĞISTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: EBRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HİLKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MİRALAY NAZIMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SAHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: EDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: REYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DERYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TÜRKÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR
Kalecik planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|12:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: AYRANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: GÖKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: KAYIKBAYIRI
Belde/Köy: GÖKDERE - Mahalle:
Keçiören planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM
Sincan planlı elektrik kesintisi (NOT: Planlı elektirik kesintisi 6 Haziran Cumartesi günü uygulanacaktır.)
|10:55 - 14:55 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 29 EKİM - Sokak: 677
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