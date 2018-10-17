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Elektrik Kesintisi 5 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Mart Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 5 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: CEYLAN

 

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1334
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1314
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1323
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: KABİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1324
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1322
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1325
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:15 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HAKYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILMAZ 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞEHİT FATİH MEHMET ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞEHİT RAFET KESEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAK 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BOZKIR 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DÜNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EDİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATA 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SALUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YASİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FARABİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAK 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILMAZ 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NERGİZ 8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NERGİZ 10

 

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HARMANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI

 

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: NENEHATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ÜLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: FATİH
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH

 

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: MUHLİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 19
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 11
Belde/Köy: GÜLHÜYÜK - Mahalle:

 

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRMEÇ - Sokak: GİRMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BACI - Sokak: BACI
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEÇENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: KORAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: PEÇENEK


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