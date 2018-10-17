Elektrik Kesintisi 5 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Mart Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.03.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: CEYLAN

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1334

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1314

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1323

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: KABİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1324

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1322

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI ÖVEÇLER - Sokak: 1325 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEBUSEVLERİ - Sokak: İLLER

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:15 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HAKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILMAZ 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞEHİT FATİH MEHMET ATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ŞEHİT RAFET KESEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAK 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BOZKIR 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DÜNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EDİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATA 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SALUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YASİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EZHER 6

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FARABİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAK 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YILMAZ 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ 4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NERGİZ 8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NERGİZ 10

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: HARMANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: NENEHATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ÜLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: FATİH 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYAŞ - Sokak: 1539

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BAĞ DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ŞEHİT YÜKSEL ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜLYAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÜÇGÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCA KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇORAKLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: GÜNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: BURCULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: HARMAN YERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCA - Sokak: FATİH

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: MUHLİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 19

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 11

Belde/Köy: GÜLHÜYÜK - Mahalle:

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GİRMEÇ - Sokak: GİRMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BACI - Sokak: BACI 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PEÇENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MARAŞAL ÇAKMAK - Sokak: POLATLI 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: KORAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: UĞUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: POLATLI 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANDİÇEN - Sokak: PEÇENEK



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