Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.01.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 5 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
5 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUHTAR ARİF TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 990/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 993
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 998/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 997
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 998/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1002/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1017
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 988
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 930
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 928
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 933
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 954
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 951
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 947
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 932
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 931/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 998/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 953
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 441
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929
- AYAŞ elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ
- ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD
- HAYMANA elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDAĞ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDAĞ - Sokak: AÇELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: FAHRİ DALDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: MAVİ SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: AKÇAAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: ALİ HAKBİLİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.ER MUHSİN AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: BÜNYAMİN ADACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: GÜNEBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: AHUDUDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: HASTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: AKŞAM SEFASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: BÜNYAMİN ADACI
- KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|13:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK
Belde/Köy: İNE - Mahalle:
- KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI
Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:
Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:
Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:
- ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
- SİNCAN elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN
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