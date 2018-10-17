Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Ocak Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.01.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.01.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Ocak 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUHTAR ARİF TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 990/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 993

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 998/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 997

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 998/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1002/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 1017

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 988

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 930

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 928

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 931

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 933

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 954

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 951

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 947

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 932

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 931/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 998/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 953

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 939

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 441 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: 929

AYAŞ elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİ - Sokak: EVCİ

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖN CEBECİ - Sokak: CEVHER

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: STAD

HAYMANA elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDAĞ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALDAĞ - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: FAHRİ DALDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: MAVİ SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: AKÇAAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYABAŞI - Sokak: ALİ HAKBİLİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ŞHT.ER MUHSİN AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: BÜNYAMİN ADACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: GÜNEBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: AHUDUDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: HASTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: AKŞAM SEFASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: BÜNYAMİN ADACI

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: YAYALAR 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİMŞİT - Sokak: ÇİMŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRGAZİ - Sokak: EMİRGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARILAR - Sokak: SARILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNE - Sokak: İNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KINIK - Sokak: KINIK

Belde/Köy: İNE - Mahalle:

KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Sokak: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIADA - Sokak: AŞAĞIADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRKIRCA - Sokak: KIRKIRCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURNALI - Sokak: TURNALI

Belde/Köy: ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN - Mahalle:

Belde/Köy: AŞAĞIADA - Mahalle:

Belde/Köy: KIRKIRCA - Mahalle:

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELÇUKLU - Sokak: HAKAN

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