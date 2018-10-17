Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Ocak Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.01.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.01.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Ocak 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

12:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET 15:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET 15:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY PINARYAKA

Belde/Köy: ORTABEREKET - Mahalle:

Bala Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: 1413

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: 1411

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: 1410

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: ZİYABEY 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4761 10:00 - 10:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKA TOPRAKLIK - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKA TOPRAKLIK - Sokak: İNCESU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCESU - Sokak: İNCESU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: SERPMELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: 140

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: İNCESU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 140

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 149

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 116

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 157

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 144

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 145

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 163

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 142

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 146

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: İNCESU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 164

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 151

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 155

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 147

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 143

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 141

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 162

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 156 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2151

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2151/1(DSİ SOS.TES.)

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

15:15 - 17:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU KÜME 13:15 - 14:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU KÜME 10:15 - 11:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU KÜME 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: DOĞAN_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1622

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1627

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1618

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1543

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1624

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1628

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1629

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1630

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1581

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1543

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1578

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1579

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1582

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1562

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1597

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1599

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1595

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1605

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1604

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1572

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1574

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1563

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1573

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1567

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1576

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1583

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1580

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI

Evren Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI - Sokak: ÇAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUBAŞI - Sokak: SUBAŞI

Haymana Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKŞEREFLİ - Sokak: TÜRK ŞEREFLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVECİ - Sokak: DEVECİ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVECİ - Sokak: DEVECİ 1

Kalecik Planlı elektrik kesintisi

15:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİKKÖY - Sokak: ÇİFTLİKKÖY

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: TUĞBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: YALIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: AKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: GÖKTÜRK

Mamak Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KELEBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DUMLUPINAR

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU

Belde/Köy: ACIKUYU - Mahalle:

Belde/Köy: ACIÖZ - Mahalle:

Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:

Belde/Köy: AKİN - Mahalle:

Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:

Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:

Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:

Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:

Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:

Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:

Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: MUAMMER AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1570

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 67

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 62.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1565

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1562

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 61.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENDERES - Sokak: 807 10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: BUHARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: İLGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SAC

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SANDIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SAVUNMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SÜRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞAN.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞELALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞEFKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞÖHRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TORUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUTKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: YAŞAR KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TOPAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ÖZERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELSİZ 09:00 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 445.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 34..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 442.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 489

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 422 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU - Sokak: ERKEKSU

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2061 GÜNEYCE 2 SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2060

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2037

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2057

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BATIKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BAŞKENT 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2066 SİYASAL 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2067

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2070

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BAŞKENT TARIM SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2078

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