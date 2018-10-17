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Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 5 Ocak Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 05.01.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 5 Ocak 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 05.01.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 5 Ocak 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 5 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

5 Ocak 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi 

12:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
15:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
15:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY PINARYAKA
Belde/Köy: ORTABEREKET - Mahalle:

 

Bala Planlı elektrik kesintisi 

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi 

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: 1413
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: 1411
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: 1410
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALGAT - Sokak: ZİYABEY
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4761
10:00 - 10:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKA TOPRAKLIK - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARKA TOPRAKLIK - Sokak: İNCESU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCESU - Sokak: İNCESU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: SERPMELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: 140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRANBAĞLARI - Sokak: İNCESU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 149
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 116
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 157
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 144
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 145
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 163
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 142
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 146
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: İNCESU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 164
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 151
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 155
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 147
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 143
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 141
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 162
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZAFERTEPE - Sokak: 156
09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2151
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2151/1(DSİ SOS.TES.)

 

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

15:15 - 17:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU KÜME
13:15 - 14:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU KÜME
10:15 - 11:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU KÜME
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: OYUMİĞDE - Mahalle:

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: DOĞAN_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1622
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1627
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1618
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1543
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1624
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1628
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1629
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYYILDIZ - Sokak: 1630
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1581
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1543
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1578
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1579
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1582
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1562
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1597
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1599
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1595
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1605
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1604
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1572
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1574
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1563
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1573
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1567
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1576
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1583
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1580
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVANKENT BANKA KONUTLARI

 

Evren Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINBAŞAK - Sokak: ALTINBAŞAK

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRLI - Sokak: ÇAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOPAKLI - Sokak: TOPAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUBAŞI - Sokak: SUBAŞI

 

Haymana Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKŞEREFLİ - Sokak: TÜRK ŞEREFLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVECİ - Sokak: DEVECİ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEVECİ - Sokak: DEVECİ 1

 

Kalecik Planlı elektrik kesintisi

15:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİKKÖY - Sokak: ÇİFTLİKKÖY

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: TUĞBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: YALIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: AKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: GÖKTÜRK

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: 27 ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: BURCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DÜZCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: DUMLUPINAR

 

Şereflikoçhisar Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYH KUYUSU - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIÖZ - Sokak: ACIÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKİN - Sokak: AKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKTAŞ - Sokak: AKTAŞ KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: GÖKÇEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKDAMLACIK - Sokak: BÜYÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: BÜYÜKKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKIŞLA - Sokak: FAİKBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANKAYA - Sokak: DOĞANKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKDAMLACIK - Sokak: KÜÇÜKDAMLACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ODUNBOĞAZI - Sokak: ODUNBOĞAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKERKÖY - Sokak: ŞEKERKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUSUFKUYUSU - Sokak: YUSUFKUYUSU
Belde/Köy: ACIKUYU - Mahalle:
Belde/Köy: ACIÖZ - Mahalle:
Belde/Köy: AKARCA - Mahalle:
Belde/Köy: AKİN - Mahalle:
Belde/Köy: AKTAŞ - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: BÜYÜKKIŞLA - Mahalle:
Belde/Köy: DOĞANKAYA - Mahalle:
Belde/Köy: KÜÇÜKDAMLACIK - Mahalle:
Belde/Köy: ODUNBOĞAZI - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEKERKÖY - Mahalle:
Belde/Köy: YUSUFKUYUSU - Mahalle:

 

Sincan Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: MUAMMER AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1570
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 67
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 62.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1565
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 1562
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRULGAZİ - Sokak: 61.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MENDERES - Sokak: 807
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANDOĞAN - Sokak: BUHARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜVERCİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: İLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SAC
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SANDIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SAVUNMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: SÜRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞAN.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞELALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞEFKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ŞÖHRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TORUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUTKUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: YAŞAR KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TUĞÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TOPAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: ÖZERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MALAZGİRT - Sokak: TELSİZ
09:00 - 11:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 445.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 34..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 442.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 489
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 422
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU - Sokak: ERKEKSU

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2061 GÜNEYCE 2 SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2060
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2037
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2057
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BATIKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BAŞKENT
10:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2066 SİYASAL 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2067
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2070
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BAŞKENT TARIM SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2078

 

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