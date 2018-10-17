Elektrik Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Mart Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.03.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: TEPEÜSTÜ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK - Sokak: AYDINCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1066

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1224

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1227

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1223

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1218

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1139

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1066

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1135

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1138

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1140

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1218

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI ÖVEÇLER - Sokak: 1256

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI ÖVEÇLER - Sokak: 1066 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 956

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHTAYAZI - Sokak: TAHTAYAZI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖZ - Sokak: KIZILÖZ

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:36 - 12:36 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 260

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 262

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 263

GÜDÜL elektrik kesintisi

11:03 - 17:28 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ŞEHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE

Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle: 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2.ADALIKUZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1.ADALIKUZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE

Belde/Köy: ADALIKUZU - Mahalle:

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

14:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR - Sokak: SANCAR

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOĞAZİÇİ - Sokak: 1065

PURSAKLAR elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET

SİNCAN elektrik kesintisi

09:54 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKTAŞ - Sokak: KESİKTAŞ



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