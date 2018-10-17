Elektrik Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 6 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
6 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: TEPEÜSTÜ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK - Sokak: AYDINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK
ÇANKAYA elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1066
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1224
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1227
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1223
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1218
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1139
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1066
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1135
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1138
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1218
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI ÖVEÇLER - Sokak: 1256
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI ÖVEÇLER - Sokak: 1066
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 956
ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHTAYAZI - Sokak: TAHTAYAZI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖZ - Sokak: KIZILÖZ
ETİMESGUT elektrik kesintisi
|09:36 - 12:36 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 260
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 262
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 263
GÜDÜL elektrik kesintisi
|11:03 - 17:28 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ŞEHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2.ADALIKUZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1.ADALIKUZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: ADALIKUZU - Mahalle:
KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi
|14:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR - Sokak: SANCAR
MAMAK elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOĞAZİÇİ - Sokak: 1065
PURSAKLAR elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET
SİNCAN elektrik kesintisi
|09:54 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKTAŞ - Sokak: KESİKTAŞ
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