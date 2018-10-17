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Elektrik Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Mart Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.03.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 6 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.03.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Mart 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Mart 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: TEPEÜSTÜ
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINCIK - Sokak: AYDINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK

 

ÇANKAYA elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1066
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1224
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1227
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1223
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİDERE - Sokak: 1218
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1139
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1066
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1135
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1138
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: 1218
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI ÖVEÇLER - Sokak: 1256
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI ÖVEÇLER - Sokak: 1066
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜRSEL ULUÇ - Sokak: 956

 

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAHTAYAZI - Sokak: TAHTAYAZI
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILÖZ - Sokak: KIZILÖZ

 

ETİMESGUT elektrik kesintisi

09:36 - 12:36 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 260
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 262
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERYAMAN - Sokak: 263

 

GÜDÜL elektrik kesintisi

11:03 - 17:28 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: BEYPAZARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: PERİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ŞEHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: ERGENEKON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEYCE - Sokak: GÜNEYCE
Belde/Köy: ÇAĞA - Mahalle:
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2.ADALIKUZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1.ADALIKUZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: ADALIKUZU - Mahalle:

 

KAHRAMANKAZAN elektrik kesintisi

14:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANCAR - Sokak: SANCAR

 

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOĞAZİÇİ - Sokak: 1065

 

PURSAKLAR elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: CUMHURİYET

 

SİNCAN elektrik kesintisi

09:54 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KESİKTAŞ - Sokak: KESİKTAŞ


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