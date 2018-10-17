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Elektrik Kesintisi 6 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Nisan Salı Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 6 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Nisan 2021 Salı günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 1681
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 1669/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 1669/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: BEYTEPE MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 1683
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: 1712
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYYOLU - Sokak: DOĞAN TAŞDELEN

 

Evren Planlı elektrik kesintisi

08:45 - 17:45 saat aralığındaBelde/Köy: SOLAKUŞAĞI - Mahalle:

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MÜZİKSEVERLER KONUT YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 556
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 567
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 561
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 552
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 576
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 563
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 562
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 557
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: MÜZİK SEVERLER K.Y.KOOP.
09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: KARAAĞIZLI

 

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