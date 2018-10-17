Elektrik Kesintisi 6 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 6 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
6 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- AKYURT elektrik kesintisi
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACALAR - Sokak: KARACALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACALAR - Sokak: KARAGÜNEY
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: 35
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: 28
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: CELAL ESAT ARSEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: HACI BAYRAM VELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 895
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 904
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 889/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 885
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 871/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 872/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 869
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 871
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 858/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/6
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 876/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 877/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 879/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 859
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 875
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 875/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: ECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 906
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 902
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 901
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 903
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 871/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 858/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 875/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/4
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 900
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 858
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 877
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 878
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 877/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 879/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 880/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 809
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 812
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 813
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 840
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 62
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: CELAL ESAT ARSEVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 96
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 105
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 798
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: HACI BAYRAM VELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 811
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: TAŞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 806
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: YILDIZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: ZEMHERİ
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI
- ÇANKAYA elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞCILAR - Sokak: VEDAT DALOKAY
- ETİMESGUT elektrik kesintisi
|12:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ÇAMBAYIRI
|08:30 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BELPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ETİMESGUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1017
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KEPİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1031
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1034
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1035
|15:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1344
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1345
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1350
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1353
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1354
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1356
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1305
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: TEKDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ÇAMBAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KARATUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: GÜLKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: AYMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KUZUPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERMEROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1335
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1302
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1308
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1310
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1343
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1336
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1346
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1360
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1364
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1309
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1314
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1315
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1333
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1361
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1365
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1366
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1366/1
- GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1. KÜME EVLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: SANCAKTAR
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE
- MAMAK elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 707
- SİNCAN elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN
- YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: 492
|15:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARIŞTEPE - Sokak: 737
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