Elektrik Kesintisi 6 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 6 Şubat Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 06.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 06.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 6 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 6 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

6 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AKYURT elektrik kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACALAR - Sokak: KARACALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACALAR - Sokak: KARAGÜNEY

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: TAŞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: 35

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: 28

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİ ERSOY - Sokak: CELAL ESAT ARSEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: HACI BAYRAM VELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANTEPE - Sokak: ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 895

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 904

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 889/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 885

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 871/5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 872/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 869

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 871

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 858/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/6

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 876/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 877/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 879/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 859

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 875

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 875/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: ECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: TAŞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 906

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 902

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 901

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 903

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 871/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 858/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 873/5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 875/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/4

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 900

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 858

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 877

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 878

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 877/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 879/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 880/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 809

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 812

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 813

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 840

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 62

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: CELAL ESAT ARSEVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 96

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 105

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 798

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: HACI BAYRAM VELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 811

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: TAŞDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: 806

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: YILDIZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZTEPE - Sokak: ZEMHERİ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: TATLAR MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLAR - Sokak: SAKIZ AĞACI

ÇANKAYA elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞCILAR - Sokak: VEDAT DALOKAY

ETİMESGUT elektrik kesintisi

12:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ÇAMBAYIRI 08:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BELPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ETİMESGUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1017

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KEPİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1031

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1034

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1035 15:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1344

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1345

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1350

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1353

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1354

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1356

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ESKİBAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1305

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: TEKDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ÇAMBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KARATUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: GÜLKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: AYMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KUZUPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: MERMEROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1335

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1302

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1308

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1310

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1343

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1336

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1346

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1360

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1364

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1309

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1314

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1315

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1333

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1361

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1365

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1366

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1366/1

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 2. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADALIKUZU - Sokak: 1. KÜME EVLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE

Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: SANCAKTAR 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE

MAMAK elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 707

SİNCAN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: 492 15:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARIŞTEPE - Sokak: 737

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