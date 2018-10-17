Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Haziran Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.06.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: SALMAN 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATIFBEY - Sokak: YAMAÇ

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERZURUM - Sokak: GEÇİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2118

Çubuk planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MİLLİ PARK KÜMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 1

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: İHLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: OFİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: MEVLANA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ŞEHİT MÜKREMİN BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: KANUNİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: MISIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: ADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DAMLA 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM

Sincan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: PAZAR

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

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