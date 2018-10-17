Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.06.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 7 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
7 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
|09:15 - 17:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: SALMAN
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATIFBEY - Sokak: YAMAÇ
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERZURUM - Sokak: GEÇİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2118
Çubuk planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MİLLİ PARK KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 1
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: OFİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: MEVLANA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ŞEHİT MÜKREMİN BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: KANUNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: MISIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: ADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|09:15 - 17:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DAMLA
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM
Sincan planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: PAZAR
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA
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