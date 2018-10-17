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Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Haziran Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.06.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 7 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.06.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Haziran 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Haziran 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALE - Sokak: SALMAN
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATIFBEY - Sokak: YAMAÇ

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERZURUM - Sokak: GEÇİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 2118

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: MİLLİ PARK KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON 1

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: OFİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: MEVLANA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ŞEHİT MÜKREMİN BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: KANUNİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA AKARSU - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: MISIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: ADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OYACA YEŞİLÇAM - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:15 - 17:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DAMLA
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM

 

Sincan planlı elektrik kesintisi 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PLEVNE - Sokak: PAZAR

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VARLIK - Sokak: YARIMCA

 

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