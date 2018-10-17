  • BIST 1.434
  • Altın 484,103
  • Dolar 8,2685
  • Euro 9,9886
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Elektrik Kesintisi 7 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Mayıs Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.05.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 7 Mayıs 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.05.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Mayıs 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Yakın zamanda planlı kesinti bulunmamaktadır.

 

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 7 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mazlum Coğrafyalar06 Mayıs 2021 Perşembe 03:01
  • Birazda Aynaya Bakalım06 Mayıs 2021 Perşembe 02:02
  • İl il vaka sayısı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:10
  • Tam Kapanmama05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:03
  • Kahramanlar05 Mayıs 2021 Çarşamba 02:02
  • Sıkıntılarımızın çözümü, Osmanlı'dan günümüze, insani ve islami değerler04 Mayıs 2021 Salı 05:01
  • Çeçen Cihadı ve Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu-104 Mayıs 2021 Salı 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:25
  • Ölümcül virüslerde dikkat çeken benzerlik03 Mayıs 2021 Pazartesi 05:05
  • Eğitim Geleceğe Giden Bir Pasaporttur03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti