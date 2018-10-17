  • BIST 122.502
  • Altın 301,261
  • Dolar 5,9823
  • Euro 6,5640
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
SON DAKİKAYargıtay darbe girişimine katılan 63 sanığın hapis cezalarını onadı
»

Elektrik Kesintisi 7 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Şubat Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 7 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

  • ALTINDAĞ elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

 

  • AYAŞ elektrik kesintisi
09:30 - 12:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KİRAZ DİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: HÜKÜMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ

 

  • ÇUBUK elektrik kesintisi
09:30 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA

 

  • ELMADAĞ elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE

 

  • ETİMESGUT elektrik kesintisi
15:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ

 

  • GÜDÜL elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:

 

  • KEÇİÖREN elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE

 

  • SİNCAN elektrik kesintisi 
11:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 518
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 512
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 507
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1102

 

  • YENİMAHALLE elektrik kesintisi
15:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 7 Şubat 202007 Şubat 2020 Cuma 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu: Mustafa evini yıktın mı07 Şubat 2020 Cuma 09:36
  • Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem07 Şubat 2020 Cuma 09:36
  • Uçak kazasında son durum: 180 yolcudan 92'si taburcu edildi07 Şubat 2020 Cuma 09:30
  • Kalın: Rejimin ay sonuna kadar geri çekilmesi öncelikli konularımızdan07 Şubat 2020 Cuma 09:29
  • İtalya'da 3. yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi07 Şubat 2020 Cuma 09:23
  • Suriye'de rejim güçleri Rusya'nın desteğiyle Serakib ilçesini ele geçirdi07 Şubat 2020 Cuma 09:16
  • Beyaz Saray: Arap Yarımadası El Kaide lideri Rimi öldürüldü07 Şubat 2020 Cuma 09:11
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 7 Şubat 2020 - ASKİ07 Şubat 2020 Cuma 09:09
  • Elektrik Kesintisi 7 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ07 Şubat 2020 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti