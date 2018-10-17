Elektrik Kesintisi 7 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 7 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
7 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
- AYAŞ elektrik kesintisi
|09:30 - 12:45 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KİRAZ DİBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: HÜKÜMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA
- ELMADAĞ elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE
- ETİMESGUT elektrik kesintisi
|15:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ
- GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE
- SİNCAN elektrik kesintisi
|11:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 518
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 512
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 507
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1102
- YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|15:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330
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