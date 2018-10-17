Elektrik Kesintisi 7 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Şubat Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Şubat 2020 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI

AYAŞ elektrik kesintisi

09:30 - 12:45 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: KİRAZ DİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: HÜKÜMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ

ÇUBUK elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: ALACA

ELMADAĞ elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE

ETİMESGUT elektrik kesintisi

15:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: 2.İNÖNÜ

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE

Belde/Köy: GARİPÇE - Mahalle:

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GARİPÇE

SİNCAN elektrik kesintisi

11:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 518

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 512

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 513

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 507

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 514

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1102

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

15:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 2. İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5330

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