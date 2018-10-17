Elektrik Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 8 Nisan Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 08.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 08.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 8 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 8 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

8 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞAHİNER

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAHMET

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 254

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: TAHİR ŞİMŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: BİLGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: ÇORUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: HASAN ŞİRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002 12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: KIZILCAŞAR 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: SAPANCA GÖLÜ

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM

Mamak Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 579

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: KERKÜK

İLGİLİ HABERLER

Su Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

Gazeteilksayfa.com