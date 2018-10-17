Elektrik Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 08.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 8 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 8 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
8 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞAHİNER
Çubuk Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAHMET
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 254
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: TAHİR ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: BİLGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: ÇORUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: HASAN ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: KIZILCAŞAR
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: SAPANCA GÖLÜ
Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM
Mamak Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 579
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: KERKÜK
İLGİLİ HABERLER
Su Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.