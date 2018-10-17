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Elektrik Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 8 Nisan Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 08.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 8 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 08.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 8 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 8 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

8 Nisan 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞAHİNER

 

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM BEYAZIT - Sokak: RAHMET

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUNAHAN - Sokak: 254
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: TAHİR ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: BİLGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: ÇORUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: HASAN ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002
12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: KIZILCAŞAR
10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: SAPANCA GÖLÜ

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ATOM

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI EĞLENCE - Sokak: GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 579

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: KERKÜK

 

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