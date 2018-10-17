Elektrik Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.06.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 9 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
9 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: ESKİ KARACALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: GAZİ İSMAİL CANTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MARAŞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEŞALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MACERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MUDANYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MIZIKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MORSALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: NAME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MOZAİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MUHTEŞEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MÜDAFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MALKOÇOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MERGÜZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEZİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MAZBUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: 129
Altındağ planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: SARICA
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KALYON
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZİRAAT - Sokak: TURGUT ÖZAL
Ayaş planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: BAVLAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Beypazarı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: BOZTEPE ÇAĞRIKENT VİLLALARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: DR.HAMDİ SOYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜREĞİL
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞBEYLER - Sokak: BOYALI
|09:30 - 17:20 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLER - Sokak: KUYUCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLER - Sokak: GÖLÜN YAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARDAKÇILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARDAKÇILAR - Sokak: BARDAKÇILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEY - Sokak: GÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: İNCEÖZ
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3222
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3222/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3297
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3230
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3222
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: HAFSA SULTAN
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜMİT - Sokak: 2472
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR
|09:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: 18
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3149
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: KARTALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALLIKUYUMCU MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5243
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5235
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5231
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5228
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5278
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: BEYŞEHİR GÖLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ
|11:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: TÜRKKAYA YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1383
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: TULUNTAŞ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1099.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1572
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1357
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1355
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1358
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1327
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1349/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1568
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1294
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1378
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1543
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1338
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1281
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1367
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1313
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1570
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1366
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1349
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1535
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1551
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2022
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2021
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2069
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1354
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2046
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2012
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2088
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1537
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1295
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1565
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1552
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1566
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1545
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1561/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1341
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1297
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1302
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1336
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1345
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1346
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1542
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 584
Güdül planlı elektrik kesinti
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BÜKYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: 2.BOYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: 1.BOYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 1.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.ÇUKURÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPANLI - Sokak: SAPANLI
Kalecik planlı elektrik kesinti
|10:00 - 17:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMAHMUT - Sokak: ŞEYHMAHMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKÖY - Sokak: ESKİKÖY
Keçiören planlı elektrik kesinti
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: BALKAYNAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1392
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1394
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1408
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1397
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1395
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1410
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: SÜLEYMANİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: EBRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: ETLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: ÇAMLIDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1394
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAHŞİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1396
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1397
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1398
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1399
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1401
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1405
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1407
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1402
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1405
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1404
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 244
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAPARK - Sokak: 1335
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAĞLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ZALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YAMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ESENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYNAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KOŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DENİZKIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: NEVRUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KARMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ÇIRAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DOĞUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BOZOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: FARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: MOTOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAYRAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ULUGÜNEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÖSRELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MURADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MARTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: FLÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURKUAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MODERN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARA ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KEMERALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAYIP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SANATKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EYLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AZİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ESED
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: FİŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GANİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GELEBERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GEYSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜNCEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HANÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HELAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HÜDAVERDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KADER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KIRÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KULLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÜNYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÜRESEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUVVET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: UYANIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NEFİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSRELİK - Sokak: KÖSRELİK KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT - Sokak: BARBAROS.
Mamak planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS
Nallıhan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIKÖY - Sokak: KADIKÖY
Polatlı planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA
Pursaklar planlı elektrik kesinti
|09:15 - 14:15 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: İMAMLAR
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: METİN ŞANAL
Sincan planlı elektrik kesinti
|10:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BEYAZIT.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MOHAÇ.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
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