Elektrik Kesintisi 9 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 9 Haziran Çarşamba Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 09.06.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.06.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 9 Haziran 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Haziran Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

9 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: ESKİ KARACALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: GAZİ İSMAİL CANTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MARAŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEŞALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MACERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MUDANYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MIZIKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MORSALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: NAME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MOZAİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MUHTEŞEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MÜDAFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MALKOÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MERGÜZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MEZİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: MAZBUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIM - Sokak: 129

Altındağ planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: ÇAYIR 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACETTEPE - Sokak: SARICA 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KALYON 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZİRAAT - Sokak: TURGUT ÖZAL

Ayaş planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: BAVLAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Beypazarı planlı elektrik kesinti

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: BOZTEPE ÇAĞRIKENT VİLLALARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVAŞIK - Sokak: DR.HAMDİ SOYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜREĞİL

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEŞBEYLER - Sokak: BOYALI 09:30 - 17:20 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLER - Sokak: KUYUCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYLER - Sokak: GÖLÜN YAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARDAKÇILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARDAKÇILAR - Sokak: BARDAKÇILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜNEY - Sokak: GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEÖZ - Sokak: İNCEÖZ

Çankaya planlı elektrik kesinti

09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3222

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3222/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3297

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3230

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3222 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYTEPE - Sokak: HAFSA SULTAN 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜMİT - Sokak: 2472 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKTÜRK - Sokak: BAĞLAR 09:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: 18 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3149

Etimesgut planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARIYURTÇU 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: KARTALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: BALLIKUYUMCU MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5243

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5235

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5231

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5228

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKUYUMCU - Sokak: 5278

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: EYMİR MAHALLESİ TOKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: BEYŞEHİR GÖLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ 11:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: TÜRKKAYA YAPI KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1383

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: TULUNTAŞ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1099.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1572

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1357

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1355

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1358

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1327

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1349/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1568

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1294

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1378

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1543

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1338

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1281

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1367

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1313

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1570

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1366

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1349

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1535

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1551

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: HACILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2022

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2021

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2069

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1354

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2046

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2012

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 2088

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1537

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1295

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1565

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1552

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1566

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1545

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1561/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1341

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1297

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1302

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1336

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1345

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1346

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACILAR - Sokak: 1542 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 584

Güdül planlı elektrik kesinti

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: BÜKYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: 2.BOYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOYALI - Sokak: 1.BOYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 3.ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 1.ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURÖREN - Sokak: 2.ÇUKURÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOBASI - Sokak: KADIOBASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAPANLI - Sokak: SAPANLI

Kalecik planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMAHMUT - Sokak: ŞEYHMAHMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİKÖY - Sokak: ESKİKÖY

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: BALKAYNAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1392

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1394

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1408

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1397

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1395

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1410 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: SÜLEYMANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: ETLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: ÇAMLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1394

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ETLİK - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAHŞİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1396

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1397

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1398

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1399

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1401

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1405

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1407 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1402

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1405

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: 1404 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESERTEPE - Sokak: 244

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAPARK - Sokak: 1335 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAĞLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ZALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YAMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KAYNAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KOŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DENİZKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN AHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: NEVRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: KARMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: ÇIRAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: DOĞUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: AKS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BOZOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: FARK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: MOTOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: TAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: SEVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: YONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİSAR - Sokak: BAYRAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKAYA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ULUGÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÖSRELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MURADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MARTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: FLÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURKUAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MODERN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARA ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KEMERALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KAYIP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SANATKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EYLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AZİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ESED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: FİŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GANİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GELEBERA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GEYSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜNCEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HANÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HELAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HÜDAVERDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KADER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KIRÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KULLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÜNYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KÜRESEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUVVET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: UYANIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NEFİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSRELİK - Sokak: KÖSRELİK KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİRKELİ YEŞİLYURT - Sokak: BARBAROS.

Mamak planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2351

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2363 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 2362

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: 19 MAYIS

Nallıhan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIKÖY - Sokak: KADIKÖY

Polatlı planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: İNTEPE 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİ - Sokak: ABDULLAH PARLA

Pursaklar planlı elektrik kesinti

09:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PEÇENEK - Sokak: İMAMLAR

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: METİN ŞANAL

Sincan planlı elektrik kesinti

10:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BEYAZIT.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MOHAÇ.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

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