Elektrik Kesintisi 9 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 9 Nisan Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 09.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 9 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

9 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: İNÖNÜ

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GENCER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: 142

Mamak Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: DÖRTYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: KORDONBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: NİŞANTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 140

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 483

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 462

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 462/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: BEYAZKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: PIRLANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 473

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: ALTINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 140/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: MİDYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: KIZILCAHAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 458

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 460

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 461

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENTEPE - Sokak: 601

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAMUKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAMUKLAR - Sokak: SİVAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAMUKLAR - Sokak: KIZILCAHAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ŞARKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ŞİŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DEREBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KAYNAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SEZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TEMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÇATALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İLKNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GENCER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KORDONBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÇAMELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÜÇGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: 445

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