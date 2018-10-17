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Elektrik Kesintisi 9 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 9 Nisan Cuma Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 09.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 9 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 9 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

9 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI BAHÇELİEVLER - Sokak: İNÖNÜ

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: GENCER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYVALI - Sokak: 142

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAK - Sokak: 1707

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: DÖRTYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: KORDONBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: NİŞANTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 140
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 483
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 462
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 462/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: BEYAZKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: PIRLANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 473
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: ALTINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 140/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: MİDYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: KIZILCAHAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 458
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 460
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGENEKON - Sokak: 461
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENTEPE - Sokak: 601
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAMUKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAMUKLAR - Sokak: SİVAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAMUKLAR - Sokak: KIZILCAHAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ŞARKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ŞİŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DEREBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KAYNAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SEZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TEMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÇATALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İLKNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GENCER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KORDONBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÇAMELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ÜÇGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: 445

 

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