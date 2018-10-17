Elektrik Kesintisi 9 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 9 Şubat Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 09.02.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.02.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 9 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

9 Şubat 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

AKYURT elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: MESKENİM NUR YAP.KOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRI 13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞLARYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI 15:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 150

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/9

ÇUBUK elektrik kesintisi

15:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: AYSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: CİRİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MELİKŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HAYATİ BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: RÜYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: 10.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ESENBOĞA HAVAALANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: HARMANYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: ORTAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: SERALAR

ELMADAĞ elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN

KEÇİÖREN elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KAHVECİLER

KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEMER - Sokak: SEMER

MAMAK elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜNEŞ 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: 19 MAYIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YEM SANAYİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SİNCAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜZİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEYVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ODABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SATILMIŞ KARAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ARMAĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HAKİMLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KANTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ENGİN2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ALIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZCAN 3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HAN 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HAN 8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: PAMUK 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: LALA HARMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 56

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 50

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AHLATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TABUROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUDAL.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: YENİ BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: İL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TOBUROĞLU

POLATLI elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVŞAR - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YOLUN ALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRANHARMANI - Sokak: KIRANHARMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜSLÜM - Sokak: YOLUN ÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜSLÜM - Sokak: YOLUN ALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: AŞAĞI 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: AŞAĞI 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: KUZULUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: ORTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: KUŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: YENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: BEYLİK

Belde/Köy: AVŞAR - Mahalle:

Belde/Köy: MÜSLÜM - Mahalle:

Belde/Köy: SARIOBA - Mahalle:

Belde/Köy: ŞABANÖZÜ - Mahalle:

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: OLCAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞİRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DİLMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KEKLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTAŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SUNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞEHİTLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DESTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZDEMİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: IŞILAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AHMET ŞİMŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DEPO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLYURT - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle: 15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: İLHAMİ UZUNÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SELAFİ KARAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELEY - Sokak: ELEY

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: ŞEHİT MEHMET KOLCU BÜYÜK YAPI SİTESİ

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