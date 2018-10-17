Elektrik Kesintisi 9 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 09.02.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 9 Şubat 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 9 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
9 Şubat 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
- AKYURT elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: MESKENİM NUR YAP.KOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞLARYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
|15:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 150
- ALTINDAĞ elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/9
- ÇUBUK elektrik kesintisi
|15:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: AYSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: CİRİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MELİKŞAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT HAYATİ BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: RÜYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: 10.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: MERKEZ.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ESENBOĞA HAVAALANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: HARMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: ORTAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLDARPI - Sokak: SERALAR
- ELMADAĞ elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALABEL - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
- GÜDÜL elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN
- KEÇİÖREN elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KAHVECİLER
- KIZILCAHAMAM elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEMER - Sokak: SEMER
- MAMAK elektrik kesintisi
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜNEŞ
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: GÖKÇEYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: SAMSUN DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEYURT - Sokak: 19 MAYIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: LOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: YEM SANAYİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SİNCAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MEYVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ODABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SATILMIŞ KARAKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ARMAĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: BARAJ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HAKİMLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KANTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ENGİN2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ALIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZCAN 3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HAN 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HAN 8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: PAMUK 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: LALA HARMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 56
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: AHLATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TABUROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KARAKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: KUDAL.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: YENİ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: İL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TOBUROĞLU
- POLATLI elektrik kesintisi
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVŞAR - Sokak: AVŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYCEĞİZ - Sokak: YOLUN ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIRANHARMANI - Sokak: KIRANHARMANI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜSLÜM - Sokak: YOLUN ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜSLÜM - Sokak: YOLUN ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: AŞAĞI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: AŞAĞI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: KUZULUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: KUŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: YENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞABANÖZÜ - Sokak: BEYLİK
Belde/Köy: AVŞAR - Mahalle:
Belde/Köy: MÜSLÜM - Mahalle:
Belde/Köy: SARIOBA - Mahalle:
Belde/Köy: ŞABANÖZÜ - Mahalle:
- ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: OLCAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DİLMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KEKLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SUNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: DESTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KERVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZDEMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: IŞILAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KIYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HOŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AHMET ŞİMŞEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: TÜRKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: DEPO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: METİN ŞANAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLYURT - Sokak: YEŞİLYURT
Belde/Köy: ALİUŞAĞI - Mahalle:
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TANER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT CEVAT ALICI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: E 90 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: İLHAMİ UZUNÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: SELAFİ KARAKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: KORUTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFACIK - Sokak: BAKİ ÜNLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELEY - Sokak: ELEY
- YENİMAHALLE elektrik kesintisi
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: ŞEHİT MEHMET KOLCU BÜYÜK YAPI SİTESİ
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