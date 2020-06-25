Elektrik santrali sahalarının belirlenmesinde yeni dönem

EPDK'nin oluşturduğu yeni metodoloji çerçevesinde, elektrik santral sahaları enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek ve böylece yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yeni metodolojisi çerçevesinde, santral sahaları enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenecek, aynı santral sahası içinde ikinci bir kaynaktan elektrik üretimine imkan sağlanacak.

Elektrik piyasasında önlisans veya lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

EPDK'nin söz konusu usul ve esaslara ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK'den karara ilişkin yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak yenilenebilir enerji tesisleriyle yeni yatırım ve istihdam imkanları oluşacak.

Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketler aynı santral sahası içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de kurabilecek. Böylelikle güneş panellerinin yaygınlaşması ve yerli panel üretiminin de artırılması sağlanacak.

Özellikle tarım bölgelerinde kurulan jeotermal enerjiye dayalı santrallerde, bölgedeki tarım artık ve atıkları kullanılarak bunların bertaraf edilmesi sağlanacak.

Bu alanlarda, elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabilecek. Ayrıca kömür ve doğal gaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı santral sahalarında da güneş veya biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının birlikte kullanılmasına imkan verilecek.

Yeni metodoloji çerçevesinde elektrik santral sahaları, enerji kaynağı ve teknoloji tipine göre belirlenerek, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının önüne geçilecek. Atıl kalan yüzlerce dönümlük alan elektrik üretiminin bir parçası haline gelecek.

Düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek santral sahaları rüzgar, güneş, hidroelektrik, termik, biyokütle, jeotermal, nükleer enerji kaynakları ayrı ayrı değerlendirilecek.

Sahalar metodolojiye uygun hale getirilecek

Kurulacak tesisin arazisinin büyüklüğü, kaynak ve teknoloji tipine göre değişiklik gösterecek. EPDK, belirlediği kriterlere göre yapacağı incelemenin ardından, yatırımcının sahasının metodolojiye uygun hale getirilmesini sağlayacak. Böylece, yatırımcının ihtiyacından fazla alanın kamulaştırılmasının, satın alma veya kiralama yoluyla mülkiyet ya da kullanım hakkı elde edilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca tarım alanları bakımından ortaya çıkan ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olacak.

EPDK söz konusu düzenlemeyle santral sahalarının belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturacak. İhtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemenin atıl alanların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, kurulacak yeni tesislerin, yeni iş ve istihdam olanaklarını da beraberinde getireceğine dikkati çekerek, "Bu düzenlemeyle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Mevcut tesislere ilave yatırım imkanıyla yatırım ortamına hız veriyoruz. Yatırımcılardan da daha fazla yatırım ve istihdam geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.