  • BIST 1.410,870
  • Altın 487,35
  • Dolar 8,6480
  • Euro 10,1300
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

DÜZCE'de, elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon alev aldı. Alev topuna dönen kamyon kullanılmaz hale geldi.
Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

Olay, öğleden sonra Düzce'nin Duraklar köyünde meydana geldi. Kenan Porsuk yönetimindeki 81 ABT 249 plakalı saman yüklü kamyonun kasası elektrik temas etti. Tellerden çıkan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Yanan samanlar bir anda tüm kamyonu sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, kamyon ise kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji'den 8 il için 'aşırı' yağış uyarısı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:31
  • Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!10 Ağustos 2021 Salı 09:31
  • Arnavutköy'de TIR ile çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
  • Marmaris Turunç'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
  • Kayınbiraderine 'Kardeşine zarar vereceğim' mesajı atıp, eşini öldürdü, intihar etti09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:26
  • Adıyaman'da ekmek fabrikasında yangın09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25
  • Beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü emekli öğretmen öldü09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:14
  • Otobüs kazasında ölen ikinci şoför toprağa verildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:08
  • Yangınlarda doğru davranış kuralları09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:07
  • Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti