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Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı

Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 948 milyon 121 bin kilovatsaatle 13 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 687 milyon 515 bin kilovatsaatle 1 Ağustos'ta gerçekleşti.
Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,52 artarak 27 milyar 352 milyon 424 bin kilovatsaate yükseldi.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 948 milyon 121 bin kilovatsaatle 13 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 687 milyon 515 bin kilovatsaatle 1 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ağustosta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,52 artarak 27 milyar 352 milyon 424 bin kilovatsaate çıkarken üretim de yüzde 3,77 artışla 27 milyar 399 milyon 390 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik üretiminin yüzde 24,38'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,52'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,24'ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,85, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,77 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4,24'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ithalatı yüzde 45 azaldı
Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,13 azalarak 193 milyon 118 bin kilovatsaatten 105 milyon 961 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 13 azalarak 152 milyon 927 bin kilovatsaat oldu. Ağustos 2019'da 175 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, temmuz sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 92 bin 884 megavata ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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