Elektrik üretiminde kömürün yerini rüzgar ve güneş enerjisi alıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel elektrik talebi yılın ilk yarısında ortalama yüzde 3 azalırken, kömür tüketimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 geriledi.

AA muhabirinin, Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan ve ilk altı aylık elektrik üretim verilerini içeren rapordan derlediği bilgilere göre, kömür tüketimindeki bu gerileme 1990'dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Salgının etkisiyle küresel elektrik talebinin ortalama yüzde 3 düşmesiyle gerçekleşen rekor düşüşte, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimine daha fazla dahil olması etkili oldu.

Kömür tüketimi ABD'de yüzde 31 ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 32, dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin'de ise yüzde 2 azaldı.

Hindistan'da kömür tüketimi rüzgar ve güneş yatırımlarının etkisiyle yüzde 77'den yüzde 68'e geriledi. Ülke genelinde rüzgar ve güneşin elektrik tüketimindeki payı yaklaşık yüzde 10'a yükseldi.

Böylelikle, küresel kömür tüketimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 düştü. Küresel kömür tüketiminin payı 2015'te yüzde 37,9 iken, bu oran yılın ilk yarısında yüzde 33'e geriledi.

Kömürden elektrik üretimi azalan ülkeler, aynı dönemde elektrik üretimlerinin yüzde 10'undan fazlasını güneş ve rüzgar enerjisinden karşıladı.

Yılın ilk yarısında, Türkiye toplam elektrik üretiminin yüzde 13'ünü güneş ve rüzgar enerjisinden karşılarken, ABD'de bu oran yüzde 12, Çin, Hindistan, Brezilya ve Japonya'da yüzde 10 olarak kaydedildi.

Rapora göre, küresel ısınma seviyesini 1,5-2 derecede tutabilmek için kömür tüketiminin her 10 yılda yüzde 13 düzeyinde azaltılması gerekiyor.

Bu kapsamda, iklim hedeflerine ulaşabilmek için 2030'dan önce kömür tüketiminin yüzde 6'ya düşmesi gerekirken, kömürün yerini güneş ve rüzgar enerjisinin alacağı öngörülüyor.