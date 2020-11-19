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Elektrik ve haberleşme kablosu hırsızlığına 3 tutuklama

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, 4 mahallede elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları belirlenip, suçüstü yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elektrik ve haberleşme kablosu hırsızlığına 3 tutuklama

Buldan ilçesinde, Yayla, Kovanoluk, Alandız ve Kurudere mahallelerinin elektrik ve haberleşme kabloları, salı günü saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek çalındı. Mahallenin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayın ardından jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K. (39), bir telefon direğinde kablo keserken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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