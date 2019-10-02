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Elektrik zammı yargıya taşınıyor

Elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zam tepki çekiyor. ÇETKODER, zammın geri çekilmemesi halinde konunun yargıya taşınacağını söyledi.
Elektrik zammı yargıya taşınıyor

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği'nden (ÇETKODER) yapılan elektrik zamlarına tepki geldi. ÇETKODER tarafından yapılan açıklamada 14.9’luk zam oranın geri çekilmesi talep edildi. Zammın geri çekilmemesi halinde ise konunun yargıya taşınacağı belirtildi.

ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, elektriğe 1 Temmuz'da da yüzde 15 zam yapıldığını belirtirken son bir yılda elektrik fiyatlarına 5 kez zam yapıldığını dile getirdi. Göktaş, “Yapılan bu zam ile birlikte son 2 senede elektriğe yüzde 60.9 oranında zam gelmiş oldu” ifadesini kullandı.

Milli gazetedeki habere göre, yapılan zamların dar gelirli vatandaşı zor duruma düşürdüğünü ifade eden Göktaş, “Öncelikle bu yapılan zammın yetkililerce bir kez daha gözden geçirilerek geri çekilmesini tüketiciler adına talep ediyoruz. Netice itibari ile zam geri çekilmez ise tüketici vatandaşlarımızın aleyhine olan bu hususu kısa süre içinde yargıya taşıyacağız” diye konuştu.

Elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.

 

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