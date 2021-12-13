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Elektrikle oyun, ölümle bitti

Adana'da parkta beraber oturduğu arkadaşına "Elektrik telini tek eli ile tutunca elektrik çarpmaz" dedikten sonra elektrik direğine çıkıp, telleri tuttuğu öne sürülen Hasan Z. (17), akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Elektrikle oyun, ölümle bitti

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Z., gece arkadaşı L.K. (20) ile birlikte mahalledeki parka geldi. Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti. Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini et el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı.

Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine Hüseyin Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

L.K.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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