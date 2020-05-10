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Elektrikli araç sayısı 2050'de 1,1 milyara ulaşacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Raporuna göre düşük seviyede seyreden petrol fiyatlarının enerji ve ulaştırma sektörünü önemli ölçüde etkileyeceği öngörülüyor.
Elektrikli araç sayısı 2050'de 1,1 milyara ulaşacak

Dünya genelinde elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü: Enerji Dönüşümü 2050" raporundan derlediği bilgilere göre, dünyada 2019 yılı sonu itibarıyla 8 milyon elektrikli araç bulunuyor.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretim ve tedarik zincirinde aksamalara sebep olduğu, düşük düzeyde seyreden petrol fiyatlarının enerji ve ulaştırma sektörünü önemli ölçüde etkileyeceği ifade ediliyor.

Uzun süreli düşük petrol fiyatlarının, elektrikli araçların sisteme adaptasyonunu yavaşlatması beklenirken, en iyimser senaryoda, ulaştırma sektöründe elektrikli araç sayısının 2050 yılına kadar 1 milyar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Dünya genelinde etkili ve sürdürülebilir enerji politikalarının yaygınlaştığına işaret edilen rapora göre, 2050'ye kadar düşük karbona dayalı ekonomilerin oluşması için fosil kaynaklardan kademeli vazgeçilecek.

Yeşil hidrojen "oyun değiştirici" olacak
Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrikli araçlar ve hidrojen, 2050 yılına kadar enerji kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol üstlenecek. 

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan üretimlere rağmen batarya ve elektrikli araç üretiminde maliyetlerin düşeceği, yeşil hidrojenli araçların ise ulaştırma sektöründe "oyun değiştirici" olarak ortaya çıkacağı öngörülüyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede, temiz enerji kaynakları yanında ulaşımda temiz enerjinin kullanılmasıyla enerji kaynaklı karbon emisyonunun ise yüzde 70 azalabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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