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Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Elektrikli araçlara uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları 3 ile 4 kat artırıldı.
Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Elektrikli otomobillerin özel tüketim vergilerinde ( ÖTV) değişikliği öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, motor gücü 85 kW olan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a yükseldi. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli araçların ÖTV oranı da yüzde 7'den 25'e çıktı.

Yeni düzenleme ile birlikte, motor gücü 120 kW geçen elektrikli araçlarda ise yeni ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bu gruptaki araçların eski ÖTV oranı ise yüzde 15'di.

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