  • BIST 1.398,370
  • Altın 490,18
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1050
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Elektrikli araçların kornasında 'Made in Türkiye' imzası

Bursa'da 40 yıldır araç kornası üreten, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da ürünü bulunan firma, son dönemde elektrikli araç üreticilerinin tedarikçisi oldu.
Elektrikli araçların kornasında 'Made in Türkiye' imzası

Bursa'dan otomotiv devlerine 40 yıldır korna ihraç eden firmanın ürünleri, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor.

Kentte 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan firma, bugüne kadar ürettiği yaklaşık 110 milyon kornanın yüzde 80'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Çin'de de yatırım yapan ve sadece Bursa fabrikasında yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden firma, aralarında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markaların da bulunduğu birçok otomotiv üreticisinin bu alandaki ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna üreten firmanın ürünü, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldı.

Son dönemde dünyanın önemli elektrikli araç üreticilerine tedarikçi olan Seger AŞ'nin Yönetim Kurumu Başkanı Selim Baykal, AA muhabirine, 40 yıldır korna sistemleri üzerine üretim yaptıklarını söyledi.

korna.jpg

Dünyada korna sektöründe fazla firmanın bulunmadığını belirten Baykal, 70 ülkeye ürün ihraç ettiklerini dile getirdi.
"Uzayda bile bir tane de olsa ürünümüz bulunuyor"
Baykal, bundan sonraki süreçte pazar payını daha da artırmayı planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Firmamız tarafından 40 yılda yaklaşık 110 milyon korna üretildi. Ürün gamımızda pek fazla rakibimiz yok. Avrupa'da 3, dünya genelinde ise 10-12 firma bu pastayı paylaşıyor. Elektrikli araçlarda ise pazar payı olarak bir numarayız. Bu payımızı daha da artırmayı, ürünlerimizi daha çok firmayla buluşturmayı planlıyoruz. Uzayda bile tek de olsa ürünümüz bulunuyor. Bununla gurur duyuyoruz. Sadece korna değil, aydınlatma grubunda da faaliyet göstermeye başladık. Bu alanda da belirli bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz."

Elektromekanik, elektronik, havalı ve geri vites kornası gibi birçok ürünü imal ettiklerini aktaran Baykal, son dönemde elektrikli araçlar için yoğun üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Baykal, "Elektrikli araçlarda bir numaralı oyuncuyuz. ABD'li Tesla ve Çin'deki Xpeng'in kornasını biz üretiyoruz. Yerli aracımız TOGG'un kornasını da biz sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek20 Eylül 2021 Pazartesi 09:42
  • Otokar zırhlı araçları yeni görevler için hazır19 Eylül 2021 Pazar 14:27
  • PTTBank'ta, pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı 19 Eylül 2021 Pazar 12:50
  • En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan19 Eylül 2021 Pazar 12:40
  • Konteyner dar boğazı ekonomik toparlanmayla büyürken, yerel üretim ivme kazanıyor19 Eylül 2021 Pazar 11:47
  • Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji hamlesine iki önemli imza ile destek verdi19 Eylül 2021 Pazar 10:33
  • Lübnan, IMF'den yaklaşık 1 milyar 140 milyon dolar teslim aldı18 Eylül 2021 Cumartesi 09:32
  • Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü18 Eylül 2021 Cumartesi 09:31
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak18 Eylül 2021 Cumartesi 09:30
  • TESK yeni ekonomi paketinden umutlu17 Eylül 2021 Cuma 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti